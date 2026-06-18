2026-06-18 13:21:52
Φωτογραφία για ΟΣΕ: Παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες Daniel και Elias – Διακοπή κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας για την ολοκλήρωση των εργασιών.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με την Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ολοκληρώνουν ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο που προκάλεσαν οι θεομηνίες Daniel και Elias στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας.Με την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού, παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα sidirodromikanea
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Hellenic Train : Προσωρινές τροποποιήσεις δρομολογίων στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής.
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Hellenic Train : Προσωρινές τροποποιήσεις δρομολογίων στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής.
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