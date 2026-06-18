2026-06-18 13:21:52

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με την Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ολοκληρώνουν ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο που προκάλεσαν οι θεομηνίες Daniel και Elias στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας.Με την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού, παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα sidirodromikanea

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