2026-06-18 13:44:27
Φωτογραφία για Hellenic Train : Προσωρινές τροποποιήσεις δρομολογίων στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής.
 Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), στο τμήμα Λειανοκλάδι – Λάρισα, θα υπάρξουν προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου 2026.Τα έργα εντάσσονται στο πρόγραμμα αποκατάστασης των sidirodromikanea
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ΟΣΕ: Παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες Daniel και Elias – Διακοπή κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας για την ολοκλήρωση των εργασιών.
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