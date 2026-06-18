Το πείραμα LHCb στο CERN ανακαλύπτει το τελευταίο χαμένο μέλος μιας οικογένειας σωματιδίων που είχε προβλεφθεί πριν από μισό αιώνα

Μια σημαντική ανακάλυψη στη σωματιδιακή φυσική ανακοίνωσε το πείραμα LHCb στο CERN, καθώς εντόπισε το τελευταίο έως σήμερα άγνωστο μέλος μιας οικογένειας σωματιδίων που περιέχουν δύο κουάρκ γοητείας (charm quarks).

Το νέο σωματίδιο αποτελείται από δύο κουάρκ γοητείας και ένα παράξενο (strange) κουάρκ, συμπληρώνοντας έτσι μια ομάδα σωματιδίων που οι θεωρητικοί φυσικοί είχαν προβλέψει πριν από περισσότερα από 50 χρόνια. Η ανακάλυψη επιβεβαιώνει σημαντικές προβλέψεις του Καθιερωμένου Προτύπου της σωματιδιακής φυσικής και προσφέρει νέες δυνατότητες για τη μελέτη της ισχυρής πυρηνικής αλληλεπίδρασης, της δύναμης που συγκρατεί τα κουάρκ στο εσωτερικό των σωματιδίων.

Το πείραμα LHCb, ένα από τα βασικά πειράματα του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) του CERN, είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη μελέτη σωματιδίων που περιέχουν βαριά κουάρκ και συνεχίζει να αποκαλύπτει νέες πτυχές της θεμελιώδους δομής της ύλης.

Η ανακάλυψη του τελευταίου αυτού μέλους ολοκληρώνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στη μελέτη των βαρυονίων με διπλή γοητεία και αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την καλύτερη κατανόηση των βασικών δομικών συστατικών του Σύμπαντος.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ανακοίνωση του CERN:



https://home.cern/lhcb-discovers-the-final-missing-particle-doubly-charmed-baryon-family/

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