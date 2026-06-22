Ένα παλιό παριζιάνικο διαμέρισμα ανανεώνεται με σύγχρονες σχεδιαστικές παρεμβάσεις που σέβονται απόλυτα την αρχιτεκτονική του ταυτότητα. Τα έντονα χρώματα, τα φυσικά υλικά και οι προσεγμένες λεπτομέρειες στην διαμόρφωση συνυπάρχουν αρμονικά με τα αυθεντικά κλασικά χαρακτηριστικά του χώρου.

Στην αναδιαμόρφωση του σπιτιού έχουν χρησιμοποιηθεί κλασικά αλλά και πιο σύγχρονης αισθητικής έπιπλα και υλικά, ενώ το βαθύ κερασί χρώμα που κυριαρχεί σε πολλά στοιχεία αποτελεί βασικό στοιχείο της διακόσμησης, χωρίς όμως να είναι αυτό το καθοριστικό για την όλη αισθητική του χώρου που βασίζεται στα αρχιτεκτονικά του στοιχεία. Οι αυθεντικές γύψινες διακοσμήσεις, τα ξύλινα πατώματα, το τζάκι, οι ψηλές μπαλκονόπορτες και το τυπικό μπαλκόνι, που λειτουργεί ως προέκταση του σπιτιού, διατηρούν αναλλοίωτο τον κλασικό παριζιάνικο χαρακτήρα του σπιτιού, δημιουργώντας μια πραγματικά γοητευτική ατμόσφαιρα και πέρα από τις χρωματικές επιλογές.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣinstagram.com/nereamiauwSHARE