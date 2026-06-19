2026-06-19 21:52:35
Φωτογραφία για Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς - ΒΙΝΤΕΟ.
Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, με αναφορές να αναφέρουν ότι αρκετοί επιβαίνοντες έχουν τραυματιστεί σοβαρά.Βίντεο από το σημείο που τράβηξαν επιβάτες δείχνουν δύο τρένα των East Midlands Railways να έχουν συγκρούσει το ένα με το άλλο. Τα γραφικά βίντεο δείχνουν τραυματισμένους επιβάτες καλυμμένους με αίμα στο πάτωμα του τρένου, αναφέρει το News.Az , επικαλούμενο την sidirodromikanea
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Βρετανία: Οι επιβάτες καλούνται να μην ταξιδέψουν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Μπέντφορντ.
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