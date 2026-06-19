2026-06-19 21:52:35

Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, με αναφορές να αναφέρουν ότι αρκετοί επιβαίνοντες έχουν τραυματιστεί σοβαρά.Βίντεο από το σημείο που τράβηξαν επιβάτες δείχνουν δύο τρένα των East Midlands Railways να έχουν συγκρούσει το ένα με το άλλο. Τα γραφικά βίντεο δείχνουν τραυματισμένους επιβάτες καλυμμένους με αίμα στο πάτωμα του τρένου, αναφέρει το News.Az , επικαλούμενο την sidirodromikanea

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