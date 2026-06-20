Η πρόσφατη έκθεση της Kaspersky (Ιούνιος 2026) φέρνει στο φως μια πολύ ανησυχητική πραγματικότητα: οι ψηφιακές απάτες μέσω εφαρμογών μηνυμάτων (όπως το WhatsApp, το Viber και το Telegram) έχουν εξελιχθεί σε ολόκληρα «καρτέλ απάτης» βιομηχανικής κλίμακας, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Το νούμερο των 220 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως προκύπτει ως εκτίμηση αν επηρεαστεί έστω το 10% των χρηστών παγκοσμίως, δείχνοντας ότι πλέον μιλάμε για μακροοικονομική απειλή.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα;

Η έρευνα δείχνει ότι η χώρα μας βρίσκεται ψηλά στη λίστα της οικονομικής ζημιάς ανά περιστατικό:

609 δολάρια ανά θύμα: Αυτό είναι το μέσο ποσό που χάνει ένας Έλληνας χρήστης από ένα και μόνο επιτυχημένο απατηλό μήνυμα.

Το φαινόμενο της «αόρατης» απάτης: Μόλις 1 στα 4 θύματα στην Ελλάδα (περίπου 24%-25%) καταγγέλλει το γεγονός στην αστυνομία ή ενημερώνει την τράπεζά του. Οι περισσότεροι ντρέπονται ή θεωρούν το ποσό μικρό, με αποτέλεσμα οι εγκληματίες να μένουν στο σκοτάδι.

Επαναλαμβανόμενος στόχος: Το 28% των θυμάτων παγκοσμίως δηλώνει ότι έπεσε στην παγίδα 3 ή περισσότερες φορές μέσα σε ένα εξάμηνο. Αν απαντήσεις μία φορά, το τηλέφωνό σου μπαίνει σε λίστα «εύκολων στόχων» και μεταπωλείται σε άλλους απατεώνες.

Πώς μας παγιδεύουν; (Τα νέα «όπλα» των απατεώνων)

Deepfakes & AI φωνές: Ξέχνα τα μηνύματα με τα σπαστά ελληνικά και τα ορθογραφικά λάθη. Πλέον το AI αντιγράφει το στυλ γραφής γνωστών εταιρειών ή ακόμα και τη φωνή και τη φωτογραφία φίλων ή συγγενών (π.χ. «Μαμά, έχασα το τηλέφωνό μου, στείλε μου λεφτά σε αυτό το link»).

Ψεύτικες ειδοποιήσεις (Couriers & Εταιρείες): Μηνύματα για δήθεν καθυστερημένα δέματα (ΕΛΤΑ, Courier) ή δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες.

Επιθέσεις μέσω NFC (Android): Μια νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη μέθοδος. Σου στέλνουν ένα link στο chat για να κατεβάσεις μια «εφαρμογή της τράπεζάς σου» για ταυτοποίηση. Μόλις την εγκαταστήσεις, σου ζητούν να ακουμπήσεις την κάρτα σου στο πίσω μέρος του κινητού (NFC) και να βάλεις το PIN σου. Έτσι, κλέβουν τα στοιχεία αμέσως.

Πώς να προστατευτείς

Αν σου έρθει ένα επείγον ή ύποπτο μήνυμα, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

1.Σταμάτα και σκέψου (Κανόνας των 30 λεπτών):Μην αντιδράς παρορμητικά.

Η έρευνα δείχνει ότι το 56% των θυμάτων δίνει χρήματα μέσα σε 30 λεπτά. Οι απατεώνες ποντάρουν στον πανικό σου («Η κάρτα σας μπλοκαρίστηκε», «Το δέμα επιστρέφεται»).

2.Μην πατάς Links και μην κατεβάζεις αρχεία:Ποτέ απευθείας από το chat.

Μην ανοίγεις συνδέσμους και μην εγκαθιστάς αρχεία (ειδικά αρχεία .apk σε Android) που σου έστειλαν μέσω WhatsApp, Viber, Telegram ή SMS.

3.Κάνε διασταύρωση από άλλη πηγή:Επαλήθευση εκτός της εφαρμογής.

Αν το μήνυμα είναι από «φίλο», πάρε τον τηλέφωνο. Αν είναι από «τράπεζα» ή «εταιρεία courier», μπες εσύ χειροκίνητα στο επίσημο site τους ή κάλεσε στο επίσημο τηλεφωνικό τους κέντρο.

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