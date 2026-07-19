Αυτή η κίνηση αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές και συντονισμένες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει την επίδραση των «θηρευτικών αλγορίθμων» (predatory algorithms) στην ψυχική υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξεκαθάρισε τη φιλοσοφία πίσω από το νομοσχέδιο με μια χαρακτηριστική φράση: «Το θέμα δεν είναι αν τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση στα social media. Είναι το αν και πότε τα social media μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας».

Τι προβλέπει η εισήγηση των ειδικών

Η πρόταση βασίζεται σε έκθεση ειδικής επιτροπής επιστημόνων (μεταξύ των οποίων παιδοψυχίατροι και επιδημιολόγοι) και προτείνει μια κλιμακωτή προσέγγιση ανάλογα με την ηλικία:

Κάτω των 3 ετών: Μηδενική έκθεση σε οθόνες (με εξαίρεση τις σύντομες βιντεοκλήσεις με συγγενείς).

Ηλικίες 3 έως 12 ετών: Αυστηρά περιορισμένη χρονικά χρήση του διαδικτύου, πάντα υπό την επίβλεψη γονέα, κηδεμόνα ή εκπαιδευτικού.

Ηλικίες 13 έως 18 ετών: Σταδιακή αυτόνομη πρόσβαση, αλλά μόνο σε πλατφόρμες που αποδεδειγμένα διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα επαλήθευσης ηλικίας και είναι «ασφαλείς εκ σχεδιασμού» (safe by design).

Σημαντική λεπτομέρεια: Οι περιορισμοί δεν αφορούν μόνο το TikTok, το Instagram ή το Facebook. Η επιτροπή εισάγει τον όρο «Social Media Plus», ο οποίος περιλαμβάνει video games με κοινωνικές λειτουργίες, αλλά και AI chatbots (βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης).

Τι ισχύει για την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

Το ευρωπαϊκό νομοσχέδιο θα θέσει ένα κοινό ελάχιστο όριο (core floor), αλλά θα δίνει το δικαίωμα στα κράτη-μέλη να επιβάλλουν ακόμη αυστηρότερα εθνικά μέτρα:

Ελλάδα: Έχει ήδη ανακοινώσει αυστηρό πλαίσιο. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, θα τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση χρήσης social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών, με τη χρήση του συστήματος ταυτοποίησης KidsWallet για την επαλήθευση της ηλικίας.

Γαλλία & Ισπανία: Κινούνται σε παρόμοιο μήκος κύματος, σχεδιάζοντας απαγορεύσεις ή αυστηρούς περιορισμούς για τις ηλικίες κάτω των 15 και 16 ετών αντίστοιχα.

Αντιδράσεις: Η προσέγγιση αυτή δεν είναι ομόφωνη. Χώρες όπως η Εσθονία αντιτίθενται στις οριζόντιες απαγορεύσεις, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά βρίσκουν πάντα τρόπο να τις παρακάμπτουν και ότι η πίεση πρέπει να ασκηθεί αποκλειστικά στη ρύθμιση της λειτουργίας των ίδιων των πλατφορμών.

Το προσχέδιο του νόμου αναμένεται να παρουσιαστεί το φθινόπωρο (Σεπτέμβριο/Οκτώβριο), και στη συνέχεια θα πρέπει να ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ για να γίνει επίσημος νόμος του κράτους.

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