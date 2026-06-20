2026-06-20 11:08:40

Το όργανο είχε μείνει χωρίς ηγεσία, έπειτα από τη λήξη της θητείας του καθηγητή Δημήτριου Μπούμπα.



Η καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας Αναστασία Κοτανίδου αναλαμβάνει - σύμφωνα με πληροφορίες - τη θέση του προέδρου του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ).



Το γνωμοδοτικό όργανο του υπουργείου Υγείας είχε μείνει χωρίς ηγεσία, έπειτα από τη λήξη της θητείας του καθηγητή Δημήτριου Μπούμπα.



Το ΚΕΣΥ είναι το ανώτατο συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα δομής και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).



Εισηγείται αποφάσεις που αφορούν: την εκπαίδευση, ειδικότητα και εξειδίκευση των ιατρών, την πολιτική υγείας, τις ιατρικές ειδικότητες και τα νοσοκομειακά θέματα.



Πηγή : iatronet

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