2026-06-20 11:08:40
Φωτογραφία για Η Αναστασία Κοτανίδου νέα πρόεδρος του ΚΕΣΥ
Το όργανο είχε μείνει χωρίς ηγεσία, έπειτα από τη λήξη της θητείας του καθηγητή Δημήτριου Μπούμπα.

Η καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας Αναστασία Κοτανίδου αναλαμβάνει - σύμφωνα με πληροφορίες - τη θέση του προέδρου του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ).

Το γνωμοδοτικό όργανο του υπουργείου Υγείας είχε μείνει χωρίς ηγεσία, έπειτα από τη λήξη της θητείας του καθηγητή Δημήτριου Μπούμπα.

Το ΚΕΣΥ είναι το ανώτατο συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα δομής και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Εισηγείται αποφάσεις που αφορούν: την εκπαίδευση, ειδικότητα και εξειδίκευση των ιατρών, την πολιτική υγείας, τις ιατρικές ειδικότητες και τα νοσοκομειακά θέματα.

Πηγή : iatronet 
pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Στήθος με στήθος η «Κοινωνία Ώρα Mega» με το «Happy Day»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Στήθος με στήθος η «Κοινωνία Ώρα Mega» με το «Happy Day»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/6/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/6/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Κρίνο και Αγκάθι»: Αναστασία Παντούση και Γιώργος Γεροντιδάκης πρωταγωνιστές στην σειρά του ΑΝΤ1
«Κρίνο και Αγκάθι»: Αναστασία Παντούση και Γιώργος Γεροντιδάκης πρωταγωνιστές στην σειρά του ΑΝΤ1
Ο Martin Sion της Alstom νέος πρόεδρος της UNIFE.
Ο Martin Sion της Alstom νέος πρόεδρος της UNIFE.
Χανιά | Φάρμακα υψηλού κόστους και τι δεν λέγεται δημόσια για αυτά – Εξηγεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοποιών Μανώλης Κατσαράκης
Χανιά | Φάρμακα υψηλού κόστους και τι δεν λέγεται δημόσια για αυτά – Εξηγεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Φαρμακοποιών Μανώλης Κατσαράκης
Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Γεώργιος Δριτσάκος.
Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Γεώργιος Δριτσάκος.
ΦΥΚ μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων: Ο Πρόεδρος του ΠΦΣ στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης
ΦΥΚ μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων: Ο Πρόεδρος του ΠΦΣ στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Άνετο προβάδισμα για τη «Super Κατερίνα»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Άνετο προβάδισμα για τη «Super Κατερίνα»
ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ SMS ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ SOCIAL MEDIA
ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ SMS ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ SOCIAL MEDIA
ΟΡΑΤΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΡΑΤΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Παρουσιάστηκε το πρώτο τρένο υδρογόνου στενού εύρους στον κόσμο.
Παρουσιάστηκε το πρώτο τρένο υδρογόνου στενού εύρους στον κόσμο.
Σαρωτικούς ελέγχους στους βουλγάρικους σιδηροδρόμους ανακοίνωσε ο νέος Υπουργός Μεταφορών.
Σαρωτικούς ελέγχους στους βουλγάρικους σιδηροδρόμους ανακοίνωσε ο νέος Υπουργός Μεταφορών.