2026-06-29 11:46:04
Φωτογραφία για Mega: Ντόμινο αλλαγών στην πρωινή ζώνη - Σίσσυ Χρηστίδου και Αναστασία Γιάμαλη υποψήφιες για καθημερινό slot
Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στο τηλεοπτικό τοπίο και ειδικότερα στην πρωινή ζώνη του Mega, μετά τις αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί στον προγραμματισμό της νέας σεζόν.

Όπως ανέφερε η Ναταλία Ανδρικοπούλου μέσα από την εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» του Open, το κανάλι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του slot 09:20 – 13:00, με στόχο τη μείωση του κόστους και την αξιοποίηση ήδη υπαρχουσών παραγωγών.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στη Σίσσυ Χρηστίδου και την ομάδα της έχει ήδη μεταφερθεί πρόταση για μετακίνηση του «Χαμογέλα και Πάλι!» από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου στην καθημερινή πρωινή ζώνη. Η πρώτη σχετική ενημέρωση φέρεται να έγινε την περασμένη Παρασκευή, ενώ το κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη.

Το Mega, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, επιδιώκει να καλύψει το κενό που αφήνει η ολοκλήρωση του «Buongiorno», εξετάζοντας λύσεις εσωτερικής ανακατανομής των εκπομπών του, αντί για την είσοδο νέας παραγωγής στη συγκεκριμένη ζώνη.


Στο τραπέζι των συζητήσεων παραμένει και δεύτερο σενάριο, που αφορά την πιθανή αξιοποίηση της Αναστασίας Γιάμαλη στην ίδια ζώνη, καθώς η δημοσιογράφος ολοκληρώνει τη σεζόν με θετικό απολογισμό και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη στελεχών του σταθμού.

Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το Mega προσανατολίζεται σε περιορισμό των συνολικών εκπομπών του, με πιθανό ενδεχόμενο η ζώνη του Σαββατοκύριακου που θα μείνει κενή να μην αντικατασταθεί από νέα παραγωγή, αλλά να καταργηθεί στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης του προγράμματος.

Πηγή: tvnea.com
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