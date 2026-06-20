2026-06-20 11:07:49
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Στήθος με στήθος η «Κοινωνία Ώρα Mega» με το «Happy Day»





 Ιδιαίτερα αμφίρροπη ήταν η μάχη της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, με την «Κοινωνία Ώρα Mega» να καταγράφει 19.1% στο δυναμικό κοινό και να προηγείται οριακά.

Σε απόσταση μόλις λίγων δεκάτων ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha», το οποίο σημείωσε 18.8% και παρέμεινε πολύ κοντά στην κορυφή καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Το «Σήμερα» κατέγραψε 8.8%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε 7.3%.

Η «Ώρα Ελλάδος» κινήθηκε στο 6.6%, ενώ το «Νωρίς – Νωρίς» περιορίστηκε στο 1.8%.



Πηγή: tvnea.com
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