2026-06-20 11:07:49
Ιδιαίτερα αμφίρροπη ήταν η μάχη της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, με την «Κοινωνία Ώρα Mega» να καταγράφει 19.1% στο δυναμικό κοινό και να προηγείται οριακά.
Σε απόσταση μόλις λίγων δεκάτων ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha», το οποίο σημείωσε 18.8% και παρέμεινε πολύ κοντά στην κορυφή καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Το «Σήμερα» κατέγραψε 8.8%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε 7.3%.
Η «Ώρα Ελλάδος» κινήθηκε στο 6.6%, ενώ το «Νωρίς – Νωρίς» περιορίστηκε στο 1.8%.
Πηγή: tvnea.com
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