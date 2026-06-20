Ο βέλγος φυσικός François Englert βραβευμένος με το Νόμπελ Φυσικής το 2013 για το έργο του σχετικά με το μποζόνιο Higgs, πέθανε σε ηλικία 93 ετών, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (ULB), όπου είχε εργαστεί στο παρελθόν (ΕΔΩ: L’ULB rend hommage à François Englert, prix Nobel de physique και η ανακοίνωση του CERN ΕΔΩ: https://home.cern/francois-englert-1932-2026)

O Βρετανός φυσικός Peter Higgs μιλάει με τον Βέλγο φυσικό Francois Englert στις 4 Ιουλίου, 2012 στο CERN

Oι Peter Higgs και François Englert μοιράστηκαν το βραβείο Nobel Φυσικής 2013, για τις θεωρίες που ανέπτυξαν ξεχωριστά σχετικά με το πεδίο Higgs και το μποζόνιο Higgs.

Το πεδίο Higgs ευθύνεται για την μάζα των quarks, από τα οποία αποτελούνται τα πρωτόνια και τα νετρόνια, που με τη σειρά τους σχηματίζουν τους πυρήνες των ατόμων.



Η μάζα των quarks αντιπροσωπεύει μόνο το 1% της μάζας ενός πρωτονίου ή νετρονίου. Το υπόλοιπο 99% προέρχεται από την ενέργεια σύνδεσης των πρωτονίων και νετρονίων, μέσω της οποίας τα συστατικά τους (τα quarks) διατηρούνται συνδεδεμένα μεταξύ τους.



Μπορεί να φαίνεται μικρό το ποσοστό της ύλης, η μάζα της οποίας καθορίζεται από το πεδίο Higgs, πρόκειται όμως για την μάζα των θεμελιωδών συστατικών του σύμπαντος. Το πεδίο Higgs έχει απίστευτες συνέπειες στη δομή των ατόμων και των μορίων. Χωρίς αυτό η μάζα των ηλεκτρονίων για παράδειγμα θα ήταν μηδενική και τα άτομα και εμείς μαζί θα είχαμε διαλυθεί.



Πέραν της γνωστής ύλης, υπάρχει και η σκοτεινή ύλη που αλληλεπιδρά ελάχιστα με την γνωστή μας ύλη, και αποτελεί το 80% της συνολικής ύλης του σύμπαντος. Επειδή έχει σημαντική μάζα πρέπει να αλληλεπιδρά με το πεδίο Higgs και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα στην σημερινή έρευνα των υψηλών ενεργειών.

Μετά από αποτυχημένες προσπάθειες σχεδόν μισού αιώνα, στις 4 Ιουλίου του 2012, το CERN ανακοίνωσε ότι ανακαλύφθηκε το σωματίδιο Higgs (το οποίο είναι μια συνέπεια του πεδίου Higgs), χάρη στα πειράματα που έγιναν στο μεγαλύτερο επιταχυντή σωματιδίων στον κόσμο.

Στο βίντεο που ακολουθεί ο François Englert εξηγεί τις εξισώσεις του μηχανισμού Brout-Englert-Higgs:

Διαβάστε επίσης τον πρόλογο του Englert στο βιβλίο του Γιάννη Ηλιόπουλου, «Η Προέλευση της Μάζας» ΕΔΩ: cup.gr/wp-content/uploads/2019/12/maza_eisag_ch-01.pdf

πηγή: https://www.in.gr/2026/06/20/in-science/episthmes/velgio-pethane-o-fysikos-angkler-vraveymenos-me-nompel-gia-to-ergo-tou-sxetika-me-to-mpozonio-xigks/

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