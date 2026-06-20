2026-06-20 12:03:33
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» σε άλλη ταχύτητα – Ψηλά και το «The Chase»



 Με μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό κινήθηκε το «Live News», το οποίο κατέγραψε 20.7% στο δυναμικό κοινό και ήταν το πρόγραμμα που ξεχώρισε περισσότερο στην απογευματινή ζώνη.

Το «The Chase» ακολούθησε με 15.0%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε 12.5%, διατηρώντας τη δυναμική του.

Το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» κατέγραψε 10.3%, με τις «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» να ακολουθούν πολύ κοντά με 10.0%.

Η ταινία «Είκοσι Γυναίκες κι Εγώ» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 8.6%, ενώ το «Cash or Trash» κινήθηκε στο 6.8%.

Το «Κάτι Ψήνεται» κατέγραψε 5.9%, το «Στούντιο 4» 5.3%, το «Rouk Zouk» 5.2% και οι «Καθαρές Κουβέντες» 4.1%.



Πηγή: tvnea.com
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