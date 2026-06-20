2026-06-20 12:03:33
Φωτογραφία για Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» άνοιξαν τη διαφορά από τον ανταγωνισμό



 Οι «Αποκαλύψεις» ήταν οι μεγάλες πρωταγωνίστριες της μεσημεριανής ζώνης, καθώς κατέγραψαν 14.3% στο δυναμικό κοινό και βρέθηκαν με άνεση στην πρώτη θέση.

Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» ακολούθησαν με 9.5%, διατηρώντας τη θέση τους σε διψήφια τροχιά, αλλά με αισθητή απόσταση από την κορυφή.

Το «Live You» σημείωσε 5.9%, ενώ οι «Εικόνες (E)» κατέγραψαν 3.3%.

Πολύ χαμηλότερα κινήθηκαν το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 1.2% και η «Pop Μαγειρική - 8ος Κύκλος (E)» με 1.1%.



Πηγή: tvnea.com
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