Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν το «Το Σόι Σου», το οποίο με 24.5% στο δυναμικό κοινό κατέκτησε με άνεση την κορυφή της prime time ζώνης.

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν και η επίδοση του αγώνα ΗΠΑ – Αυστραλία για το Μουντιάλ 2026, που σημείωσε 19.2%, αποτελώντας τον βασικό αντίπαλο της βραδιάς.

Το επαναληπτικό επεισόδιο του «Σογιού» κατέγραψε επίσης 15.5%, ενώ το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ (E)» σημείωσε 14.1%.

Το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» ακολούθησε με 10.6%, ενώ η ελληνική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» κατέγραψε 10.1%.

Ο τελικός του «The Floor» σημείωσε 9.1%, η «Χτυποκαρδιά στο Θρανίο» 7.3% και το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» 7.2%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Έχω Παιδιά» με 5.7%, η «Γη της Ελιάς» με 5.5%, η ταινία «Άδεια Γάμου» στο Open με 5.4%, οι «Σούπερ Ήρωες (E)» με 4.8%, το «Στην Αγκαλιά του Φάνη» με 4.3% και το «Cinderella Nights» με 1.4%.

Πηγή: tvnea.com