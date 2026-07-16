





Οριστική είναι η ολοκλήρωση της συνεργασίας του Παναγιώτη Στάθη με τον ΑΝΤ1, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους, σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, παρά το γεγονός ότι ο δημοσιογράφος είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο όταν εντάχθηκε στο δυναμικό του σταθμού το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Παναγιώτης Στάθης είχε αποχωρήσει από το Open προκειμένου να αναλάβει την παρουσίαση της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα». Ωστόσο, μετά από σειρά συζητήσεων, οι δύο πλευρές κατέληξαν στην απόφαση να ολοκληρώσουν πρόωρα τη συνεργασία τους, με το «διαζύγιο» να έχει ήδη επισημοποιηθεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά στο Newsit, ο έμπειρος δημοσιογράφος βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το Mega τού έχει καταθέσει πρόταση για την παρουσίαση νέας ενημερωτικής εκπομπής τα Σαββατοκύριακα, στη ζώνη 10:00 έως 13:00, ενώ ενδιαφέρον για συνεργασία έχει εκδηλώσει και ο ΣΚΑΪ.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, πρόταση έχει δεχθεί και από την ΕΡΤ, προκειμένου να αναλάβει την παρουσίαση του καθημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ1.

Με την επόμενη τηλεοπτική σεζόν να αναμένεται ιδιαίτερα έντονη στον ενημερωτικό τομέα, οι επαφές του Παναγιώτη Στάθη με τους ενδιαφερόμενους τηλεοπτικούς σταθμούς βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι τελικές αποφάσεις για τον νέο επαγγελματικό του προορισμό αναμένεται να ληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.







Πηγή: Γρηγόρης Μελάς – Newsit.

Πηγή: tvnea.com