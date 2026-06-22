2026-06-22 07:37:06

Ο επικεφαλής της SNCF, του γαλλικού κρατικού φορέα σιδηροδρόμων, συμβούλεψε την Κυριακή τα ευάλωτα άτομα να μην επιβιβάζονται στο τρένο κατά τη διάρκεια του καύσωνα που αναμένεται να κορυφωθεί στη Γαλλία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.«Συνιστούμε στα πιο ευάλωτα άτομα να αναβάλουν το ταξίδι τους ή τουλάχιστον να αποφύγουν να πάρουν το τρένο κατά τη διάρκεια αυτού του καύσωνα», δήλωσε ο sidirodromikanea

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