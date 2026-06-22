2026-06-22 07:37:06
Φωτογραφία για Ο επικεφαλής των γαλλικών σιδηροδρόμων συμβουλεύει τους ευάλωτους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα τρένα κατά τη διάρκεια του καύσωνα.
 Ο επικεφαλής της SNCF, του γαλλικού κρατικού φορέα σιδηροδρόμων, συμβούλεψε την Κυριακή τα ευάλωτα άτομα να μην επιβιβάζονται στο τρένο κατά τη διάρκεια του καύσωνα που αναμένεται να κορυφωθεί στη Γαλλία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.«Συνιστούμε στα πιο ευάλωτα άτομα να αναβάλουν το ταξίδι τους ή τουλάχιστον να αποφύγουν να πάρουν το τρένο κατά τη διάρκεια αυτού του καύσωνα», δήλωσε ο sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Εκδήλωση Παρουσίασης Δράσεων & Πρότζεκτ ΣΔΕ Άρτας 2025-2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εκδήλωση Παρουσίασης Δράσεων & Πρότζεκτ ΣΔΕ Άρτας 2025-2026
Κλασικό παριζιάνικο στυλ με υπέροχη σύγχρονη αισθητική
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κλασικό παριζιάνικο στυλ με υπέροχη σύγχρονη αισθητική
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Υπενθύμιση: Χωρίς τρένα για 3 μέρες στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω έργων - Με λεωφορεία τα δρομολόγια.
Υπενθύμιση: Χωρίς τρένα για 3 μέρες στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω έργων - Με λεωφορεία τα δρομολόγια.
Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς - ΒΙΝΤΕΟ.
Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς - ΒΙΝΤΕΟ.
Η Γαλλία σταματά τα τρένα και προσαρμόζει τις σχολικές τάξεις καθώς ο καύσωνας φτάνει τους 40°C.
Η Γαλλία σταματά τα τρένα και προσαρμόζει τις σχολικές τάξεις καθώς ο καύσωνας φτάνει τους 40°C.
Τα απευθείας δρομολόγια τρένων από Βουκουρέστι προς Κωνσταντινούπολη, Σόφια και Βάρνα με διάρκεια μέχρι τον Οκτώβριο.
Τα απευθείας δρομολόγια τρένων από Βουκουρέστι προς Κωνσταντινούπολη, Σόφια και Βάρνα με διάρκεια μέχρι τον Οκτώβριο.
160 πολυτελή τουριστικά τρένα της Κίνας έως το 2030: Ρωσία, Βιετνάμ και Καζακστάν συμμετέχουν στην τεράστια επέκταση των σιδηροδρόμων.
160 πολυτελή τουριστικά τρένα της Κίνας έως το 2030: Ρωσία, Βιετνάμ και Καζακστάν συμμετέχουν στην τεράστια επέκταση των σιδηροδρόμων.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Υπενθύμιση: Χωρίς τρένα για 3 μέρες στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω έργων - Με λεωφορεία τα δρομολόγια.
Υπενθύμιση: Χωρίς τρένα για 3 μέρες στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω έργων - Με λεωφορεία τα δρομολόγια.
Το Perimeter Institute στο Νιάρχος
Το Perimeter Institute στο Νιάρχος
Μόναχο: Νέες λεπτομέρειες για το ατύχημα με εμπορευματική αμαξοστοιχία.
Μόναχο: Νέες λεπτομέρειες για το ατύχημα με εμπορευματική αμαξοστοιχία.
Μήπως το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Μπέντφορντ εγείρει ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια;
Μήπως το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Μπέντφορντ εγείρει ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια;
Δύο νεκροί σε ατύχημα κατασκευής σιδηροδρομικής σήραγγας στη βόρεια Ταϊλάνδη.
Δύο νεκροί σε ατύχημα κατασκευής σιδηροδρομικής σήραγγας στη βόρεια Ταϊλάνδη.