2026-06-22 07:41:52
Φωτογραφία για Το ελβετικό θαύμα των Άλπεων: 17 χρόνια για τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στον κόσμο.
Η Ελβετία χρειάστηκε 17 χρόνια για να διασχίσει τις Άλπεις και να κατασκευάσει τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στον κόσμο, ένα πέρασμα 57,1 χιλιομέτρων κάτω από 2.300 μέτρα βράχου, με θερμότητα 50°C και 28,2 εκατομμύρια τόνους υλικού που εκσκάφηκαν για να συνδέσουν τον βορρά με τον νότο της Ευρώπης.Κάτω από τις Ελβετικές Άλπεις, ένα σιδηροδρομικό έργο διασχίζει βράχους, ακραία ζέστη και sidirodromikanea
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