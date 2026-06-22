2026-06-22 07:41:52

Η Ελβετία χρειάστηκε 17 χρόνια για να διασχίσει τις Άλπεις και να κατασκευάσει τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα στον κόσμο, ένα πέρασμα 57,1 χιλιομέτρων κάτω από 2.300 μέτρα βράχου, με θερμότητα 50°C και 28,2 εκατομμύρια τόνους υλικού που εκσκάφηκαν για να συνδέσουν τον βορρά με τον νότο της Ευρώπης.Κάτω από τις Ελβετικές Άλπεις, ένα σιδηροδρομικό έργο διασχίζει βράχους, ακραία ζέστη και sidirodromikanea

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