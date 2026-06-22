Η διαρροή αυτή έχει προκαλέσει ήδη μεγάλες συζητήσεις στην κοινότητα του hardware! Η πληροφορία που κυκλοφόρησε (από τον leaker Gotou_kai3 στο X) αναφέρει ότι η επόμενη γενιά desktop επεξεργαστών της AMD, οι Ryzen 10000 με την κωδική ονομασία «Olympic Ridge» (αρχιτεκτονικής Zen 6), πρόκειται να κάνει μια ριζική αλλαγή: να αφαιρέσει εντελώς την ενσωματωμένη GPU (iGPU) για να δώσει τη θέση της σε μια αποκλειστική μονάδα NPU (Neural Processing Unit).

Ας δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό πρακτικά, γιατί το κάνει η AMD και ποιες είναι οι αντιδράσεις σύμφωνα με την έγκυρη ιστοσελίδα freegr.gr:

1. Γιατί η AMD κάνει αυτή την αλλαγή;

Αξιοποίηση του χώρου στο Silicon (Die Area): Στους desktop επεξεργαστές (ιδιαίτερα για enthusiasts και gamers), η ενσωματωμένη iGPU της κατηγορίας RDNA 2 που έχουν οι Ryzen 7000/9000 καταλαμβάνει χώρο στο I/O die, αλλά χρησιμοποιείται ελάχιστα, αφού οι περισσότεροι χρήστες αγοράζουν ξεχωριστή (discrete) κάρτα γραφικών.

Η «πίεση» για AI PC: Αντικαθιστώντας την iGPU με μια NPU που ξεπερνά τα 40 TOPS, η AMD μπορεί να δώσει στους desktop υπολογιστές την επίσημη πιστοποίηση Copilot+ AI PC της Microsoft, επιτρέποντας την τοπική (local) εκτέλεση AI διεργασιών με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

2. Τι κερδίζουμε και τι χάνουμε;

Τα θετικά (Κέρδος):

Τοπική AI επιτάχυνση: Λειτουργίες όπως auto-masking στο DaVinci Resolve, AI φίλτρα, τοπικά Large Language Models (LLMs) και Windows AI features θα τρέχουν αποδοτικά στην NPU χωρίς να επιβαρύνουν τον επεξεργαστή ή την κύρια κάρτα γραφικών.

Αποδοτικότητα: Η NPU εκτελεί μαθηματικούς πίνακες (matrix multiplication) πολύ πιο οικονομικά σε ενέργεια/θερμοκρασία σε σχέση με μια GPU.

Τα αρνητικά (Απώλεια):

Όχι εικόνα χωρίς κάρτα γραφικών: Αν χαλάσει η dedicated κάρτα γραφικών σου, δεν θα μπορείς να ανοίξεις το PC για troubleshooting, καθώς ο επεξεργαστής δεν θα έχει πλέον καθόλου κυκλώματα γραφικών (επιστρέφουμε δηλαδή στην εποχή των AM4 Ryzen 3000/5000 χωρίς το γράμμα "G").

Πρόβλημα για Office PCs: Οι έτοιμοι επαγγελματικοί υπολογιστές (OEMs) που δεν χρειάζονται discrete GPU θα πρέπει να στραφούν σε άλλες λύσεις (π.χ. APUs) ή να επιβαρυνθούν με το κόστος μιας απλής κάρτας γραφικών.

Τι άλλο ξέρουμε για τους Ryzen 10000 «Olympic Ridge»

Εκτός από το θέμα της NPU, οι Zen 6 desktop επεξεργαστές αναμένεται να φέρουν σημαντικές αλλαγές:

Περισσότεροι πυρήνες ανά Chiplet (CCD): Η AMD ξεφεύγει από το όριο των 8 πυρήνων ανά CCD. Στους Ryzen 10000, ένα μόνο CCD θα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 12 πυρήνες (χάρη στη λιθογραφία 2nm της TSMC). Έτσι, η ναυαρχίδα της σειράς θα μπορεί να φτάσει τους 24 πυρήνες (12+12) αντί για 16.

Υποστήριξη CUDIMM & CAMM: Το νέο Client I/O die θα υποστηρίζει τις νέες μνήμες DDR5 CUDIMM (με ενσωματωμένο clock driver) και το πρότυπο EXPO 1.2, επιτρέποντας πολύ υψηλότερες ταχύτητες RAM.

Socket AM5: Οι επεξεργαστές αυτοί θα διατηρήσουν τη συμβατότητα με το υπάρχον socket AM5.

Όχι ενσωματωμένο USB4: Η ίδια διαρροή αναφέρει πως ούτε αυτή η γενιά θα έχει native USB4 controller στο I/O die, οπότε οι κατασκευαστές μητρικών θα συνεχίσουν να βασίζονται σε εξωτερικά chips (όπως ASMedia).

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