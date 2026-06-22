2026-06-22 15:57:42
Φωτογραφία για Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την σειρά «Έτερος Εγώ»



Η δημοφιλής αστυνομική σειρά μυστηρίου «Έτερος Εγώ», που αγαπήθηκε από το κοινό και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, έρχεται στον ΑΝΤ1 για να γεμίσει τα βράδια του καλοκαιριού με μυστήριο, γρίφους, αγωνία και ανατροπές που κόβουν την ανάσα.  

Η σειρά «Έτερος Εγώ», που βασίζεται στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία από την οποία αντλεί τη θεματική και το αφηγηματικό της υπόβαθρο, αναπτύσσεται σε 3 κύκλους των 8 επεισοδίων ο καθένας, οι οποίοι συνδέονται άμεσα τόσο μεταξύ τους όσο και με την αρχική κινηματογραφική ιστορία.  

Ο 1ος κύκλος, «Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές» εισάγει τους βασικούς χαρακτήρες και το σκοτεινό αφηγηματικό πλαίσιο. Ο 2ος κύκλος, «Έτερος Εγώ: Κάθαρσις», εμβαθύνει στις ψυχολογικές και ηθικές συγκρούσεις των ηρώων. Ο 3ος κύκλος, «Έτερος Εγώ: Νέμεσις», ολοκληρώνει την ιστορία με μία κορύφωση που συνδυάζει στοιχεία δικαιοσύνης και εκδίκησης. 



 



Μέσα από συνεχείς ανατροπές και κλιμακούμενη αγωνία, η σειρά «Έτερος Εγώ» αναδεικνύει το ψυχολογικό βάθος των χαρακτήρων και θέτει στο προσκήνιο το διαχρονικό ερώτημα: Πού τελειώνει η λογική… και πού αρχίζει η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου; 



 



ΥΠΟΘΕΣΗ: 



Μια σειρά δολοφονιών θορυβεί τις αστυνομικές αρχές, καθώς μυστηριώδεις συμβολισμοί εντοπίζονται σε κάθε τόπο εγκλήματος. Ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της αφήγησης, καλείται να συνδράμει σε μια σύνθετη αστυνομική έρευνα γύρω από μια σειρά δολοφονιών που φέρουν ένα ανησυχητικά προσεκτικά δομημένο μοτίβο. Τα εγκλήματα αυτά δεν αποτελούν απλώς μεμονωμένες πράξεις βίας, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο, σκοτεινό πλαίσιο νοημάτων, όπου η φιλοσοφία, η μαθηματική ακρίβεια και η έννοια της «δικαιοσύνης» συνυπάρχουν με τρόπο ανατριχιαστικό. Καθώς ο Λαΐνης προσεγγίζει τον τρόπο σκέψης του δράστη, η έρευνα μετατρέπεται σταδιακά σε μια βαθιά προσωπική διαδρομή. Τα όρια ανάμεσα στην παρατήρηση και τη συμμετοχή αρχίζουν να θολώνουν, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο όχι μόνο με την πολυπλοκότητα του εγκλήματος, αλλά και με τις πιο σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης φύσης. 



 



Με έντονη κινηματογραφική ταυτότητα και καθηλωτική αφήγηση, το «Έτερος Εγώ» χαρακτηρίζεται από δυνατή δραματουργία, περίπλοκη πλοκή και έντονα ψυχολογικά στοιχεία και επαναπροσδιορίζει το ελληνικό αστυνομικό δράμα, προσφέροντας μια εμπειρία που υπερβαίνει τα όρια της κλασικής τηλεοπτικής αφήγησης. 

«ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ»_ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 

Συντελεστές: 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σωτήρης Τσαφούλιας 

ΣΕΝΑΡΙΟ: Σωτήρης Τσαφούλιας, Κατερίνα Φιλιώτου 

ΠΑΙΖΟΥΝ: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Μάνος Βακούσης, Πέτρος Λαγούτης, Τάσος Νούσιας, Βίκυ Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Λαέρτης Μαλκότσης, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Άκης Σακελλαρίου, κ.ά. 

Trailer: 







Πηγή: tvnea.com
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