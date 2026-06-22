2026-06-22 15:56:59
Φωτογραφία για Το νέο σκανδιναβικό ταξίδι με τρένο περνάει μέσα από μερικά από τα πιο όμορφα τοπία της Βόρειας Ευρώπης.
 Ένα φωτεινό κίτρινο χωράφι που φαίνεται έξω από το παράθυρο του τρένου στη σουηδική ύπαιθρο.Το εναρκτήριο ταξίδι του Snälltåget συνδέει το Μάλμε και το Όσλο με γραφική θέα σε λίμνες, δάση και σκανδιναβικά τοπία κατά μήκος της διαδρομής.Η Kristine Hansen είναι αρθρογράφος σχεδιασμού, φαγητού και ποτού και ταξιδιών με έδρα το Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν. Συχνά αναζητά wine bar, καφετέριες, sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ Φ.Σ. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ Φ.Σ. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την σειρά «Έτερος Εγώ»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την σειρά «Έτερος Εγώ»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παρουσιάστηκε το πρώτο τρένο υδρογόνου στενού εύρους στον κόσμο.
Παρουσιάστηκε το πρώτο τρένο υδρογόνου στενού εύρους στον κόσμο.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ - ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ: Στο επίκεντρο οι προτεραιότητες της ΕΕ για τα μεγάλα έργα υποδομών και μεταφορών, τον τουρισμό και ο κομβικός ρόλος της Βόρειας Ελλάδας
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ - ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ: Στο επίκεντρο οι προτεραιότητες της ΕΕ για τα μεγάλα έργα υποδομών και μεταφορών, τον τουρισμό και ο κομβικός ρόλος της Βόρειας Ελλάδας
Ένα τρένο-σφαίρα με θέμα την Disney κάνει το ντεμπούτο του στο Tokaido Shinkansen.
Ένα τρένο-σφαίρα με θέμα την Disney κάνει το ντεμπούτο του στο Tokaido Shinkansen.
Α. Τζιτζικώστας από τη Θεσσαλονίκη: «Η ΕΕ επενδύει σε έργα που θα ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα της Ευρώπης με τα Δυτικά Βαλκάνια – Περνάμε από τα σχέδια στην πράξη».
Α. Τζιτζικώστας από τη Θεσσαλονίκη: «Η ΕΕ επενδύει σε έργα που θα ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα της Ευρώπης με τα Δυτικά Βαλκάνια – Περνάμε από τα σχέδια στην πράξη».
Το τρένο επιστρέφει σε μια μεγάλη πολωνική πόλη μετά από 33 χρόνια.
Το τρένο επιστρέφει σε μια μεγάλη πολωνική πόλη μετά από 33 χρόνια.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ντέρτι στον ΑΝΤ1: Με δυνατές μεταγραφές και “άρωμα” Grand Hotel η νέα δραματική σειρά
Ντέρτι στον ΑΝΤ1: Με δυνατές μεταγραφές και “άρωμα” Grand Hotel η νέα δραματική σειρά
Γιώργος Λιάγκας: «Το Πρωινό διανύει την προτελευταία εβδομάδα της ζωής του»
Γιώργος Λιάγκας: «Το Πρωινό διανύει την προτελευταία εβδομάδα της ζωής του»
Στάθης Σχίζας για Soula Glamorous: «Δικαίωση θα αισθανθώ όταν φτάσω στο τέρμα»
Στάθης Σχίζας για Soula Glamorous: «Δικαίωση θα αισθανθώ όταν φτάσω στο τέρμα»
Η σιδηροδρομική οικογένεια θρηνεί τον Σον Μπέρτον – Φόρος τιμής στον μηχανοδηγό του Μπέντφορντ.
Η σιδηροδρομική οικογένεια θρηνεί τον Σον Μπέρτον – Φόρος τιμής στον μηχανοδηγό του Μπέντφορντ.
Φάρμακο: Καθυστερήσεις και εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών
Φάρμακο: Καθυστερήσεις και εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών