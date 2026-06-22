2026-06-22 15:56:59

Ένα φωτεινό κίτρινο χωράφι που φαίνεται έξω από το παράθυρο του τρένου στη σουηδική ύπαιθρο.Το εναρκτήριο ταξίδι του Snälltåget συνδέει το Μάλμε και το Όσλο με γραφική θέα σε λίμνες, δάση και σκανδιναβικά τοπία κατά μήκος της διαδρομής.Η Kristine Hansen είναι αρθρογράφος σχεδιασμού, φαγητού και ποτού και ταξιδιών με έδρα το Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν. Συχνά αναζητά wine bar, καφετέριες, sidirodromikanea

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