2026-06-22 17:17:47
Φωτογραφία για «Ντέρτι»: Το πρώτο trailer του ΑΝΤ1 μάς ταξιδεύει στην Πάτρα του ’87

 



Το πρώτο επίσημο trailer της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, «Ντέρτι», κυκλοφόρησε και κερδίζει τις εντυπώσεις, μεταφέροντας τους τηλεθεατές στην ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’80. Η Πάτρα του 1987 ζωντανεύει μέσα από εικόνες γεμάτες νέον φώτα, νυχτερινή λάμψη και έντονα συναισθήματα.

Οι πρωταγωνιστές εμφανίζονται αγνώριστοι, με τις ενδυματολογικές επιλογές, τα χτενίσματα και το μακιγιάζ να αποδίδουν με λεπτομέρεια το ύφος της εποχής. Το trailer δίνει μια πρώτη γεύση από έναν κόσμο γεμάτο μυστικά, απαγορευμένους έρωτες και σχέσεις που δοκιμάζονται.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νυχτερινό κέντρο «Ντέρτι», γύρω από το οποίο φαίνεται να περιστρέφονται οι ζωές των ηρώων, προμηνύοντας μια σειρά με δυνατές συγκινήσεις και έντονη δραματική ένταση.









Πηγή: tvnea.com
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