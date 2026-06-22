





Με νέα επεισόδια επιστρέφουν

οι «Φόνοι στο Καμπαναριό», καθώς ο ALPHA αποφάσισε να συνεχίσει τη δημοφιλή μαύρη κωμωδία που ξεχώρισε για το ιδιαίτερο ύφος και τις ανατρεπτικές της ιστορίες. Οι προετοιμασίες για τον δεύτερο κύκλο έχουν ήδη ξεκινήσει, σηματοδοτώντας την επιστροφή μιας σειράς που απέκτησε το δικό της πιστό κοινό.







Η παραγωγή, που έκανε πρεμιέρα το 2023, συνδύασε με επιτυχία το μυστήριο, την αστυνομική πλοκή και το χιούμορ, προσφέροντας μια διαφορετική πρόταση στην ελληνική τηλεόραση. Στο επίκεντρο της ιστορίας παραμένει η Μονή της Αγίας Θεοδούλης, όπου μοναχές και αστυνομικοί μπλέκονται σε παράξενα περιστατικά και ανεξιχνίαστα μυστήρια.







Οι περισσότεροι από τους αγαπημένους πρωταγωνιστές αναμένεται να επιστρέψουν στους ρόλους τους, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για την πρεμιέρα και τις εξελίξεις της νέας σεζόν θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Πηγή: tvnea.com