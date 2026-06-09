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Κάθε καλοκαίρι συνηθίζουμε μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές στο σπίτι. Ελαφρύτερα υφάσματα, περισσότερα φυσικά υλικά, φυτά και μια πιο φωτεινή ατμόσφαιρα δημιουργούν χώρους που δείχνουν πιο ευχάριστοι και χαλαροί. Ωστόσο, ορισμένα από αυτά τα στοιχεία δεν χρειάζεται να απομακρύνονται με την αλλαγή της εποχής. Αντίθετα, μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός πιο φιλόξενου και ισορροπημένου χώρου σε όλη της διάρκεια του χρόνου.

Περιεχόμενα Τα φυσικά υλικά που δεν έχουν εποχή Τα φυτά που κάνουν το σπίτι να δείχνει πιο ζωντανό Η σύνδεση με τον εξωτερικό χώροδεν είναι μόνο καλοκαιρινή υπόθεση Το φυσικό φως ως στοιχείο της διαμόρφωσης Διαχρονικά στοιχεία

Το καλοκαίρι δεν μας αρέσει μόνο επειδή συνδέεται με τις διακοπές. Συχνά μας αρέσει και ο τρόπος που ζούμε μέσα στο σπίτι εκείνη την περίοδο. Οι χώροι δείχνουν πιο ανάλαφροι, πιο φωτεινοί και περισσότερο συνδεδεμένοι με το φυσικό περιβάλλον. Ίσως λοιπόν αξίζει να αναρωτηθούμε ποια από αυτά τα στοιχεία μπορούν να παραμείνουν μαζί μας και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου.

Τα φυσικά υλικά που δεν έχουν εποχή

Η ψάθα, το ρατάν, το ξύλο, το λινό και το βαμβάκι συνδέονται πολύ συχνά με τους καλοκαιρινούς χώρους, όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για υλικά που μπορούν να ενταχθούν σε κάθε σπίτι ανεξάρτητα από την εποχή. Προσθέτουν υφή, ζεστασιά και φυσικό χαρακτήρα χωρίς να βαραίνουν οπτικά τον χώρο.

Ειδικά τα υφασμάτινα στοιχεία αυτής της υφής, αντί να εμφανίζονται μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, μπορούν να λειτουργήσουν ως σταθερά στοιχεία μιας διαχρονικής διακόσμησης. Τους πιο κρύους μήνες του χρόνου δεν είναι απαραίτητο να τα αντικαταστήσουμε. Αρκεί να εμπλουτίσουμε τον χώρο και με κάποιες πιο ζεστές υφές, όπως μαξιλάρια από σενίλ ή βελούδο, μικρά πλεχτά στοιχεία, κλπ.



Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η φυσικότητα των υλικών, ενώ ο χώρος αποκτά και την αίσθηση ζεστασιάς που συνδέεται περισσότερο με το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Οι φυσικές αποχρώσεις που λειτουργούν όλο τον χρόνο

Το καλοκαίρι συνήθως στρεφόμαστε σε πιο ανοιχτές και φυσικές χρωματικές επιλογές. Αποχρώσεις του μπεζ, της άμμου, του λευκού, του γκρι της πέτρας ή του απαλού πράσινου δημιουργούν χώρους που δείχνουν πιο φωτεινοί και ήρεμοι.

Σε αντίθεση με πιο έντονα εποχιακά χρώματα, οι φυσικές αποχρώσεις δεν περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου. Λειτουργούν ως ουδέτερη βάση, στις μεγάλες επιφάνειες, που μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα μέσα από μικρές αλλαγές σε υφάσματα, διακοσμητικά αντικείμενα ή φυτά. Έτσι το σπίτι διατηρεί τη φωτεινότητα και την αίσθηση ηρεμίας που συνδέουμε με το καλοκαίρι, χωρίς να δείχνει εκτός εποχής κατά τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου.

Η σύνδεση με τον εξωτερικό χώρο δεν είναι μόνο καλοκαιρινή υπόθεση

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν τους καλοκαιρινούς χώρους τόσο ευχάριστους είναι η στενότερη σχέση τους με το φυσικό εξωτερικό περιβάλλον. Τα ανοιχτά παράθυρα, η θέα προς ένα μπαλκόνι ή έναν κήπο, τα φυτά και το φυσικό φως δημιουργούν μια ιδιαίτερη αίσθηση και ατμόσφαιρα.

Αυτή η σύνδεση δεν χρειάζεται να περιορίζεται στους θερινούς μήνες. Η φροντίδα των εξωτερικών χώρων, η επιλογή φυτών με διαφορετικές περιόδους ανθοφορίας και η διατήρηση μιας ευχάριστης εικόνας από το εσωτερικό προς στο μπαλκόνι ή στον κήπο βοηθούν ώστε το σπίτι να διατηρεί αυτή την αίσθηση φυσικότητας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.



Ακόμη και όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την καθημερινή χρήση των εξωτερικών χώρων, η οπτική επαφή με το πράσινο και τις εποχιακές αλλαγές συμβάλλει σημαντικά στην ατμόσφαιρα του εσωτερικού χώρου.

Το φυσικό φως ως στοιχείο της διαμόρφωσης

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι μεγαλύτερες ημέρες μάς επιτρέπουν να αντιληφθούμε πιο έντονα τη σημασία του φυσικού φωτός στην ατμόσφαιρα του σπιτιού. Οι χώροι δείχνουν πιο φωτεινοί, πιο ανοιχτοί και πιο ευχάριστοι, ακόμη και χωρίς ιδιαίτερες διακοσμητικές παρεμβάσεις και αλλαγές.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το φυσικό φως παύει να έχει σημασία τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Αντίθετα, η σωστή διάταξη των επίπλων, η αποφυγή περιττών εμποδίων μπροστά στα παράθυρα, οι βαριές κουρτίνες που επιτρέπουν στο διαθέσιμο φως να διαχέεται στο εσωτερικό μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αίσθηση του χώρου όλες τις εποχές.



Όσο περιορισμένο κι αν είναι το φυσικό φως πχ μιας φθινοπωρινής ή χειμωνιάτικης ημέρας, είναι σημαντικό να αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την αίσθηση άνεσης και ευεξίας μέσα στο σπίτι.

Διαχρονικά στοιχεία

Τα πιο ενδιαφέροντα καλοκαιρινά στοιχεία δεν είναι απαραίτητα τα διακοσμητικά αντικείμενα που θυμίζουν διακοπές. Είναι οι επιλογές που κάνουν το σπίτι πιο φωτεινό, πιο φυσικό και πιο άνετο στην καθημερινή χρήση και δεν είναι απαραίτητο κάθε αλλαγή εποχής να συνοδεύεται από εκτεταμένες αλλαγές στη διακόσμηση ή από την αντικατάσταση στοιχείων που ήδη λειτουργούν καλά μέσα στον χώρο. Πολλές φορές αρκούν μικρές προσαρμογές σε υφές, χρώματα ή διακοσμητικές λεπτομέρειες ώστε το σπίτι να ακολουθεί πιο διακριτικά τον ρυθμό των εποχών.

Ίσως τελικά η πιο διαχρονική προσέγγιση είναι να διατηρούμε όσα στοιχεία προσθέτουν πραγματικά αισθητική, άνεση και ατμόσφαιρα στον χώρο μας, ανεξάρτητα από την εποχή. Άλλωστε τα σπίτια που παραμένουν ευχάριστα όλο τον χρόνο είναι συνήθως εκείνα που εξελίσσονται φυσικά και όχι εκείνα που μεταμορφώνονται πλήρως κάθε λίγους μήνες.

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