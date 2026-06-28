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Καλοκαιρινα πειράματα 1Φτιάχνουμε μια... βρυσούλα από ένα μπουκάλι!Ένα εντυπωσιακό πείραμα που δείχνει πώς λειτουργεί ο σιφωνισμός και εξηγεί πολλές εφαρμογές της Φυσικής στην καθημερινή ζωή.Υλικά1 πλαστικό μπουκάλι1 διάφανος πλαστικός σωλήνας1 λεκάνηΝερόΒήματαΓεμίζουμε το μπουκάλι με νερό.Το τοποθετούμε σε ψηλότερο σημείο από τη λεκάνη και βάζουμε τον σωλήνα έτσι ώστε να φτάνει μέχρι τον πάτο του μπουκαλιού.Τοποθετούμε τη λεκάνη χαμηλότερα.Ρουφάμε προσεκτικά από τον σωλήνα μέχρι να αρχίσει να τρέχει το νερό (προσοχή: δεν καταπίνουμε το νερό).Μόλις ξεκινήσει η ροή, αφήνουμε τον σωλήνα. Το νερό συνεχίζει να τρέχει μόνο του, σαν να ανοίξαμε μια βρύση!Τι συμβαίνει;Το φαινόμενο ονομάζεται σιφωνισμός. Αφού ξεκινήσει η ροή, το νερό συνεχίζει να κινείται από το ψηλότερο σημείο προς το χαμηλότερο, μέχρι να αδειάσει το μπουκάλι.Η ροή οφείλεται:στη βαρύτητα, που τραβά το νερό προς τα κάτω,στην ατμοσφαιρική πίεση, που βοηθά να διατηρείται η συνεχής στήλη νερού μέσα στον σωλήνα,στις δυνάμεις συνοχής των μορίων του νερού, που κρατούν ενωμένη τη στήλη του υγρού.Για να λειτουργήσει ο σιφωνισμός, η έξοδος του σωλήνα πρέπει να βρίσκεται χαμηλότερα από τη στάθμη του νερού στο μπουκάλι.Πού το συναντάμε στην καθημερινότητα;Στην αλλαγή νερού στα ενυδρεία.Στη μεταφορά υγρών από ένα δοχείο σε άλλο.Στα σιφώνια και στις αποχετεύσεις.Στις δεξαμενές ύδρευσης που τοποθετούνται σε μεγάλο υψόμετρο, ώστε το νερό να φτάνει στα σπίτια με τη βοήθεια της υδροστατικής πίεσης.Η κούπα του ΠυθαγόραΟ ίδιος μηχανισμός χρησιμοποιείται στην περίφημη Κούπα του Πυθαγόρα ή Κούπα του Δικαίου. Αν κάποιος γεμίσει την κούπα πάνω από τη χαραγμένη γραμμή, ενεργοποιείται ο σιφωνισμός και αδειάζει ολόκληρο το περιεχόμενο! Σύμφωνα με την παράδοση, ο Πυθαγόρας σχεδίασε αυτή την κούπα για να διδάξει την αξία του μέτρου: όποιος ξεπερνά το όριο, χάνει τελικά τα πάντα.Εσείς μπορείτε να εξηγήσετε γιατί το μπουκάλι πρέπει να βρίσκεται ψηλότερα από τη λεκάνη;Βίντεο : Mathesis at Crete University PressΠερισσότερα πειράματα στο διαδικτυακό μάθημαΕπιστήμη για όλους. Σειρά πειραμάτων για παιδιά με απλά υλικά#STEAM #Φυσική #Πειράματα #Σιφωνισμός #ΜάθησηΜέσαΑπόΤοΠαιχνίδι #Εκπαίδευση #ScienceExperiments #STEM #Δημοτικό #ΓυμνάσιοΛιγότεραΚαλοκαιρινα πειράματα 1Φτιάχνουμε μια... βρυσούλα από ένα μπουκάλι!Ένα εντυπωσιακό πείραμα που δείχνει πώς λειτουργεί ο σιφωνισμός και εξηγεί πολλές εφαρμογές της Φυσικής στην καθημερινή ζωή.Υλικά1 πλαστικό μπουκάλι1 διάφανος πλαστικός σωλήνας1 λεκάνηΝερόΒήματαΓεμίζουμε το μπουκάλι με νερό.Το τοποθετούμε σε ψηλότερο σημείο από τη λεκάνη και βάζουμε τον σωλήνα έτσι ώστε να φτάνει μέχρι τον πάτο του μπουκαλιού.Τοποθετούμε τη λεκάνη χαμηλότερα.Ρουφάμε προσεκτικά από τον σωλήνα μέχρι να αρχίσει να τρέχει το νερό (προσοχή: δεν καταπίνουμε το νερό).Μόλις ξεκινήσει η ροή, αφήνουμε τον σωλήνα. Το νερό συνεχίζει να τρέχει μόνο του, σαν να ανοίξαμε μια βρύση!Τι συμβαίνει;Το φαινόμενο ονομάζεται σιφωνισμός. Αφού ξεκινήσει η ροή, το νερό συνεχίζει να κινείται από το ψηλότερο σημείο προς το χαμηλότερο, μέχρι να αδειάσει το μπουκάλι.Η ροή οφείλεται:στη βαρύτητα, που τραβά το νερό προς τα κάτω,στην ατμοσφαιρική πίεση, που βοηθά να διατηρείται η συνεχής στήλη νερού μέσα στον σωλήνα,στις δυνάμεις συνοχής των μορίων του νερού, που κρατούν ενωμένη τη στήλη του υγρού.Για να λειτουργήσει ο σιφωνισμός, η έξοδος του σωλήνα πρέπει να βρίσκεται χαμηλότερα από τη στάθμη του νερού στο μπουκάλι.Πού το συναντάμε στην καθημερινότητα;Στην αλλαγή νερού στα ενυδρεία.Στη μεταφορά υγρών από ένα δοχείο σε άλλο.Στα σιφώνια και στις αποχετεύσεις.Στις δεξαμενές ύδρευσης που τοποθετούνται σε μεγάλο υψόμετρο, ώστε το νερό να φτάνει στα σπίτια με τη βοήθεια της υδροστατικής πίεσης.Η κούπα του ΠυθαγόραΟ ίδιος μηχανισμός χρησιμοποιείται στην περίφημη Κούπα του Πυθαγόρα ή Κούπα του Δικαίου. Αν κάποιος γεμίσει την κούπα πάνω από τη χαραγμένη γραμμή, ενεργοποιείται ο σιφωνισμός και αδειάζει ολόκληρο το περιεχόμενο! Σύμφωνα με την παράδοση, ο Πυθαγόρας σχεδίασε αυτή την κούπα για να διδάξει την αξία του μέτρου: όποιος ξεπερνά το όριο, χάνει τελικά τα πάντα.Εσείς μπορείτε να εξηγήσετε γιατί το μπουκάλι πρέπει να βρίσκεται ψηλότερα από τη λεκάνη;Βίντεο : Mathesis at Crete University PressΠερισσότερα πειράματα στο διαδικτυακό μάθημαΕπιστήμη για όλους. Σειρά πειραμάτων για παιδιά με απλά υλικά#STEAM #Φυσική #Πειράματα #Σιφωνισμός #ΜάθησηΜέσαΑπόΤοΠαιχνίδι #Εκπαίδευση #ScienceExperiments #STEM #Δημοτικό #ΓυμνάσιοΛιγότερα