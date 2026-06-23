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Φωτογραφία για «Ντέρτι»: Αυτοί ειναι οι πρωταγωνιστές στη νέα σειρά του ΑΝΤ1
Πάτρα, 1987

Τα νέον φώτα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι» ανάβουν.

Και η ιστορία ξεκινά. Μια ιστορία που γράφεται σε 9/8 και μιλάει για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μια δυνατή ιστορία, που ξεδιπλώνεται μέσα από το σενάριο των Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρου Καλκόβαλη και παίρνει σάρκα και οστά υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σπύρου Ρασιδάκη.

 

Πριν από λίγες ώρες, κυκλοφόρησε το ατμοσφαιρικό τρέιλερ της νέας σειράς του ΑΝΤ1, με έντονα τα χρώματα της δεκαετίας του ’80, και ένας ολόκληρος κόσμος άρχισε να ζωντανεύει.

Παίζοντας ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, εκεί που όλα γιγαντώνονται και κανείς δεν χωρά πια στο «παραμύθι» που έχει φτιάξει για τη ζωή του, αποκαλύπτεται ο πυρήνας των ηρώων.

Η Ξένια (Κλέλια Ρένεση), η Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου), ο Αλέκος (Τάσος Νούσιας), ο Πασχάλης (Φάνης Μουρατίδης), η Βούλα (Ευαγγελία Συριοπούλου), ο Λεωνίδας (Λεωνίδας Κακούρης), η Μάρθα (Θεοδώρα Σιάρκου), ο Άρης (Νικόλας Χαλκιαδάκης).


Πρόσωπα που κρύβουν πληγές, που σβήνουν ίχνη, που ξεγελούν βλέμματα. Πρόσωπα που πιστεύουν πως μπορούν να αφήσουν πίσω τους πολλά. Έναν τόπο. Ένα όνομα. Έναν έρωτα. Και συχνά το καταφέρνουν ή έτσι νομίζουν.

Εκείνο, όμως, που δεν μπορούν να αφήσουν ποτέ πίσω τους είναι ο πραγματικός τους εαυτός. Αυτός που προχωρά πάντα μαζί τους.

Γιατί στο τέλος, αυτό που μας ορίζει δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που πραγματικά είμαστε.

Αυτό που μας ακολουθεί αθόρυβα και σιωπηλά. Ένα βήμα πίσω.

Σαν τη σκιά.

Το «Ντέρτι», ένα σαρωτικό δράμα που ανασαίνει μέσα από τη μουσική τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι Πηγή: tvnea.com
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