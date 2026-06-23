2026-06-23 11:39:06
Φωτογραφία για Δάφνη Καραβοκύρη: Τι απαντά για το τέλος του Real View και τις νέες προτάσεις
Το «παρών» σε φιλανθρωπική αθλητική δράση έδωσε το απόγευμα της Δευτέρας (22/6) η Δάφνη Καραβοκύρη, όπου μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα στην τηλεόραση.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ολοκλήρωση του Real View στο OPEN, στις σχέσεις που διατηρεί με τις πρώην συνεργάτιδές της, ενώ δεν απέφυγε να σχολιάσει και το ενδεχόμενο συμμετοχής της σε κάποια καλοκαιρινή τηλεοπτική πρόταση.

«Θα δούμε αν είμαι του χρόνου στην τηλεόραση, βρίσκομαι σε συζητήσεις. Θα δούμε πού θα καθίσει η “μπίλια”. Με έχουν ξαναρωτήσει για τις σχέσεις μου με τις άλλες κυρίες του Real View και φοβάμαι κάθε φορά να απαντήσω, γιατί φοβάμαι τους τίτλους», απαντά η Δάφνη Καραβοκύρη.

«Ήταν ένα απαιτητικό project και αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται μια αποστασιοποίηση, να γεμίσει καθένας τις μπαταρίες του και να δει τα επόμενά του βήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ειπωθεί κάτι άσχημο ή ότι η μία δεν συμπαθεί την άλλη. Όταν τελειώνει κάτι, καθένας χρειάζεται τους χρόνους του», διευκρινίζει χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

«Φυσικά και θα έκανα καλοκαιρινή εκπομπή. Είναι σπουδαίο να σου γίνονται προτάσεις και να σε σκέφτονται άνθρωποι για διάφορα project. Καταλαβαίνεις όμως ότι μια τέτοια απόφαση είναι θέμα πολυπαραγοντικό», καταλήγει στις δηλώσεις της η Δάφνη Καραβοκύρη.

Πηγή: tvnea.com
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