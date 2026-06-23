2026-06-23 15:57:55
Φωτογραφία για Δίκη για Τέμπη: Τρία νέα αιτήματα από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας – Σε τι αφορούν.
Τρία νέα αιτήματα υποβλήθηκαν από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.Το πρώτο αφορά την αλλαγή στην σειρά εξέτασης των μαρτύρων, το δεύτερο την κλήτευση νέων μαρτύρων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κατηγορητήριο και το τρίτο στην προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του υπουργείου Μεταφορών και των σιδηροδρομικών οργανισμών, sidirodromikanea
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