2026-06-23 14:52:16

Η Hellenic Train, πιστή στις δεσμεύσεις της και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, ανακοινώνει την ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων δοκιμών για την πιστοποίηση των νέων συρμών Coradia Stream στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.Το πρόγραμμα δοκιμών περιέλαβε:• Δοκιμές πιστοποίησης του υποσυστήματος ενέργειας έως ταχύτητα 160 χλμ./ώρα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα τμήματα Πλατύ – sidirodromikanea

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