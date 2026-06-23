2026-06-23 14:09:35
Φωτογραφία για Μουσικοχορευτική Παράσταση «Ενώνουμε με τον χορό Γη και Ουρανό» στο Ανοικτό Θέατρο Λιμανιού



Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Πολιτιστικού Εργαστηρίου Ι.Π. Μεσολογγίου, σας προσκαλούν στη μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Ενώνουμε με τον χορό Γη και Ουρανό», η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 και ώρα 21:00, στο Ανοικτό Θέατρο Λιμανιού με ελεύθερη είσοδο για το κοινό....

Στην εκδήλωση συμμετέχει η Λαογραφική Ομάδα Δημοτικών Χορών του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι καταξιωμένοι μουσικοί Θεόδωρος Τσακμάκης στο κλαρίνο, Βασιλική Μήτσου στο βιολί, Παναγιώτης Μήτσος στο λαούτο, Χρήστος Καμμένος στην γκάιντα και Λάζαρος Λιάσκος στα κρουστά.

Το μουσικό σχήμα θα συνοδεύσουν στο τραγούδι ο Χρήστος Τσέλιος, η Βίκυ Γεωμπρέ και η Μαρία Λιόντου, προσφέροντας μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία αφιερωμένη στην παράδοσή μας.

ximeronews
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