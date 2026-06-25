2026-06-25 12:07:20

Με εξαιρετική επιτυχία έκλεισε και φέτος η χορωδία μας το α΄ εξάμηνο των εκδηλώσεών της.Χθες βράδυ, 24/6/26, στο κατάμεστο, υπέροχο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά τραγουδήσαμε «Για τον Πειραιά και την Ειρήνη» στα πλαίσια του Φεστιβάλ «Πάμε Πειραιά! Πάμε Δημοτικό!».Μια θαυμάσια και επίκαιρη συναυλία που καταχειροκροτήθηκε από τους παραβρισκόμενους, αλλά που ευχαριστηθήκαμε και εμείς οι ίδιοι. Ο sidirodromikanea

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