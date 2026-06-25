2026-06-25 12:31:12

Η πρόσφατη συζήτηση για δωρεάν μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα μιας μάλλον γενικευμένης τάσης, εν μέσω εντεινόμενης συγκοινωνιακής φτώχειαςΕίναι η καθιέρωση δωρεάν μετακινήσεων η λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα των μεγάλων αστικών κέντρων, όπως η Αθήνα; Η πρόταση των αρχηγών του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη και της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξη Τσίπρα sidirodromikanea

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