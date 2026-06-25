2026-06-25 12:31:12
Φωτογραφία για Τι ισχύει με τα ΜΜΜ στην Ευρώπη: Πού είναι δωρεάν – Tι σημαίνει συγκοινωνιακή φτώχεια.
Η πρόσφατη συζήτηση για δωρεάν μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα μιας μάλλον γενικευμένης τάσης, εν μέσω εντεινόμενης συγκοινωνιακής φτώχειαςΕίναι η καθιέρωση δωρεάν μετακινήσεων η λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα των μεγάλων αστικών κέντρων, όπως η Αθήνα; Η πρόταση των αρχηγών του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη και της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξη Τσίπρα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το α΄ εξάμηνο εκδηλώσων της χορωδίας του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το α΄ εξάμηνο εκδηλώσων της χορωδίας του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών.
Πωλείται βάρκα 4 μ στον Αστακό
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πωλείται βάρκα 4 μ στον Αστακό
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΚΠΑ: Στην 61η θέση παγκοσμίως, 15η θέση στην Ευρώπη και 1η θέση μεταξύ Ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων στη διεθνή κατάταξη Πανεπιστημίων AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026
ΕΚΠΑ: Στην 61η θέση παγκοσμίως, 15η θέση στην Ευρώπη και 1η θέση μεταξύ Ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων στη διεθνή κατάταξη Πανεπιστημίων AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026
Ο Chrome ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ad blockers- ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Ο Chrome ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ad blockers- ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Συντάξεις: Τι σημαίνει κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
Συντάξεις: Τι σημαίνει κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
Δήμας: Η Ελλάδα γέφυρα που συνδέει Ανατολική Μεσόγειο με Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα και Ευρώπη.
Δήμας: Η Ελλάδα γέφυρα που συνδέει Ανατολική Μεσόγειο με Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα και Ευρώπη.
Optima Express Φίλλαχ προς Αδριανούπολη: Η μεγαλύτερη διασυνοριακή σιδηροδρομική διαδρομή στην Ευρώπη που εκτείνεται σε 900 μίλια μέσω 6 χωρών.
Optima Express Φίλλαχ προς Αδριανούπολη: Η μεγαλύτερη διασυνοριακή σιδηροδρομική διαδρομή στην Ευρώπη που εκτείνεται σε 900 μίλια μέσω 6 χωρών.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή Ζώνη: Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή – Ισχυρή παρουσία για «The Chase» και «Live News»
Απογευματινή Ζώνη: Οι «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή – Ισχυρή παρουσία για «The Chase» και «Live News»
Prime Time & Late Night: Το Μουντιάλ στην κορυφή – Ισχυρές επιδόσεις για «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» και «Να Μ’ Αγαπάς»
Prime Time & Late Night: Το Μουντιάλ στην κορυφή – Ισχυρές επιδόσεις για «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» και «Να Μ’ Αγαπάς»
Έφη Αλεβίζου: «Έφυγα από τον Alpha μετά από 18 χρόνια γιατί έγιναν κάποια πράγματα, δεν ήταν όλα καλά»
Έφη Αλεβίζου: «Έφυγα από τον Alpha μετά από 18 χρόνια γιατί έγιναν κάποια πράγματα, δεν ήταν όλα καλά»
Ξέσπασε ο Λιάγκας: «Έχετε διαστρέψει τα λόγια μου - Όπου υπάρχει φτήνια, θα τη πολεμάω - Κόβονται εκπομπές και δεν αντικαθίστανται
Ξέσπασε ο Λιάγκας: «Έχετε διαστρέψει τα λόγια μου - Όπου υπάρχει φτήνια, θα τη πολεμάω - Κόβονται εκπομπές και δεν αντικαθίστανται
Στο ΕΣΠΑ η 2η φάση της ηλεκτροκίνησης - σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης στη σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα.
Στο ΕΣΠΑ η 2η φάση της ηλεκτροκίνησης - σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης στη σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα.