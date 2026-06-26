





Ο Όμιλος Antenna και η DAZN, η κορυφαία διεθνής πλατφόρμα αθλητικής ψυχαγωγίας και περιεχομένου, ανακοινώνουν αποκλειστική συνεργασία για τη δημιουργία μιας πρωτοποριακής υπηρεσίας ενημέρωσης στην Ιταλία.

Ο Όμιλος Antenna προχωρά σε μία ακόμη επένδυση στην Ιταλία, μετά την πρόσφατη εξαγορά της GEDI Gruppo Editoriale, ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της χώρας, στον οποίο ανήκει, μεταξύ άλλων, η εφημερίδα La Repubblica.







Η ειδησεογραφική υπηρεσία θα ξεκινήσει στις 28 Ιουνίου 2026, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, αξιοποιώντας την απήχηση της κορυφαίας, παγκόσμιας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, και θα περιλαμβάνει καθημερινό ενημερωτικό πρόγραμμα που θα συμπληρώνει την αθλητική κάλυψη της πλατφόρμας με ειδήσεις, αναλύσεις και θέματα επικαιρότητας.







Πρόκειται για το πρώτο ειδησεογραφικό πρόγραμμα στην Ιταλία που σχεδιάζεται αποκλειστικά για κοινό streaming, αξιοποιώντας τα δεδομένα και τα αναλυτικά εργαλεία της DAZN για τη διαμόρφωση περιεχομένου και την κάλυψη των αναγκών ενός νέου, ψηφιακού κοινού

. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα παρουσιάζει την ιταλική και διεθνή επικαιρότητα, καθώς και τις σημαντικότερες εξελίξεις στον αθλητισμό, την τεχνολογία και την ψυχαγωγία, με έμφαση στην ανάλυση και σε μορφές περιεχομένου προσαρμοσμένες στις ψηφιακές πλατφόρμες και τις κινητές συσκευές.







Η νέα συνεργασία βασίζεται στην ήδη επιτυχημένη σύμπραξη των δύο εταιρειών κατά τη διάρκεια του FIFA Club World Cup 2025, όπου ο Όμιλος Antenna και η DAZN μετέδωσαν από κοινού τους 63 αγώνες της διοργάνωσης στην Ελλάδα. Παράλληλα, συνδυάζει τη μεγάλη εμπειρία του Ομίλου Antenna στον χώρο της ενημέρωσης, με τη σύγχρονη τεχνολογική πλατφόρμα της DAZN, η οποία μεταδίδει περισσότερα από 140.000 ζωντανά αθλητικά γεγονότα ετησίως σε περισσότερες από 200 αγορές παγκοσμίως.







Οι δύο οργανισμοί θα διαμορφώσουν ένα νέο πρότυπο ψηφιακής ενημέρωσης στην Ιταλία, ενώνοντας την ποιοτική δημοσιογραφία με το αθλητικό περιεχόμενο και την ψηφιακή καινοτομία. Ο Όμιλος Antenna θα έχει την ευθύνη της ανάπτυξης και της λειτουργίας της νέας ειδησεογραφικής υπηρεσίας, με έμφαση στην έγκυρη ενημέρωση. Το περιεχόμενο θα επιμελούνται έμπειροι δημοσιογράφοι της GEDI Digital, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία του.







Σχετικά με τον Όμιλο Antenna

Ο Όμιλος Antenna ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί έναν κορυφαίο οργανισμό ενημέρωσης, περιεχομένου και ψυχαγωγίας, διεθνώς. Διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο Μέσων, το οποίο συμπεριλαμβάνει την τηλεόραση (ελεύθερη και συνδρομητική), υπηρεσίες streaming, αίθουσες κινηματογράφου, εκδηλώσεις, εκπαίδευση, περιεχόμενο, παραγωγή, ψηφιακά μέσα, ηλεκτρονικό εμπόριο, ραδιόφωνο και μουσική. Με τα 37 κανάλια του και τις 2 ψηφιακές πλατφόρμες του, έχει απευθείας πρόσβαση σε 140 εκατομμύρια πληθυσμό, ενώ, μέσω των συνεργατών του, φτάνει τα 500 εκατομμύρια συνολικά.

Ο Antenna επεκτείνει διαρκώς τη δραστηριότητά του στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, έχει εξαγοράσει τη Village Roadshow Ελλάς, το μεγαλύτερο δίκτυο κινηματογραφικών αιθουσών στη χώρα, έχει συστήσει μία νέα εταιρεία παραγωγής και διανομής ταινιών, και έχει δημιουργήσει την ελληνική ψηφιακή συνδρομητική πλατφόρμα ANT1+, που στηρίζει Έλληνες δημιουργούς και μεταδίδει σε αποκλειστικότητα παγκόσμιες αθλητικές διοργανώσεις, όπως η Formula 1.

Παράλληλα, ο Όμιλος Antenna έχει μία επιτυχημένη επενδυτική πορεία παγκοσμίως και φημίζεται για την αξιοπιστία, την ακεραιότητα και την καινοτομία του. Μεταξύ άλλων, είναι μέτοχος στη Raine Group, την παγκόσμια επενδυτική τράπεζα με εξειδίκευση στους τομείς της τεχνολογίας, των ΜΜΕ, της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού. Επίσης, έχει επενδύσει στην Imagine Entertainment, την εμβληματική εταιρεία παραγωγής του Hollywood, στην TelevisaUnivision, τον μεγαλύτερο οργανισμό ισπανόφωνων μέσων και περιεχομένου διεθνώς, και στη Semafor, την ανεξάρτητη, ταχέως αναπτυσσόμενη και με παγκόσμια επιρροή πλατφόρμα ενημέρωσης των ΗΠΑ, που έχει καθιερωθεί για τα επιδραστικά fora πολιτικού και επιχειρηματικού διαλόγου που διοργανώνει.

Από τον Μάρτιο του 2026, ο Όμιλος Antenna, μέσω θυγατρικής του, έχει αποκτήσει το 100% της GEDI Gruppo Editoriale, του κορυφαίου οργανισμού Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας. Στο χαρτοφυλάκιό της συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ιστορική ιταλική εφημερίδα La Repubblica, οι δημοφιλείς ραδιοφωνικοί σταθμοί Radio Deejay, Radio Capital και m2o, τα μέσα HuffPost Italia, National Geographic Italia και Limes, καθώς και η διαφημιστική εταιρεία Manzoni.

Το 2025, πιστός στη δέσμευσή του να στηρίζει και να προωθεί τον διάλογο, ο Όμιλος Antenna ένωσε τις δυνάμεις του με το Atlantic Council, το κορυφαίο think tank των ΗΠΑ, για τη δημιουργία του Europe Gulf Forum. Το Forum αποτελεί μία πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, Προέδρου του Ομίλου Antenna και είναι η πρώτη σταθερή πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, συγκεντρώνοντας αρχηγούς κρατών, πρωθυπουργούς, ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και επενδυτές από τις δύο περιοχές. Το πρώτο Europe Gulf Forum πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα, από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026, φιλοξενώντας ηγέτες παγκόσμιας επιρροής από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Με στόχο την υπεύθυνη, έγκυρη και πολυσυλλεκτική ενημέρωση και ψυχαγωγία του κοινού, ο Όμιλος Antenna, συνεχίζει να επεκτείνεται σταθερά σε νέες αγορές, εντοπίζοντας διαρκώς ευκαιρίες ανάπτυξης.

Σχετικά με τη DAZN

Η DAZN, η κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα αθλητικής ψυχαγωγίας, μεταδίδει περισσότερα από 140.000 ζωντανά αθλητικά γεγονότα ετησίως και είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από 200 αγορές παγκοσμίως. Αποτελεί τον κεντρικό προορισμό των φιλάθλων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, του γυναικείου ποδόσφαιρου, της πυγμαχία και των Μικτών Πολεμικών Τεχνών, ενώ προσφέρει διεθνώς το NFL Game Pass και το NHL.TV. Η πλατφόρμα φιλοξενεί μερικά από τα σημαντικότερα αθλητικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις στον κόσμο, όπως η Bundesliga, η Serie A, η LALIGA, η Ligue 1, η Formula 1, το NBA και το MotoGP.

Η DAZN μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι βιώνουν τον αθλητισμό. Μέσα από μία ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν, να συμμετέχουν, να πραγματοποιούν αγορές και να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο και τις αγαπημένες τους διοργανώσεις. Διαθέτει ζωντανό και on-demand αθλητικό περιεχόμενο, οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε γλώσσα και από οποιαδήποτε συσκευή.

Η εταιρεία συνεργάζεται με κορυφαίους παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών διεθνώς.

Η DAZN είναι μία ιδιωτική παγκόσμια εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2016 και απασχολεί περισσότερους από 4.000 εργαζομένους. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου DAZN - www.dazngroup.com













Πηγή: tvnea.com