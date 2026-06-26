Αθήνα, 26 Ιουνίου 2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αριθμ. Πρωτ. 2916
Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
Θέμα: «Ολοκλήρωση πληρωμής για το πρόγραμμα πρόληψης κατά της παχυσαρκίας μηνός Απριλίου»
Κατατέθηκαν σήμερα στους λογαριασμούς των φαρμακείων τα ποσά που αφορούν την εξόφληση του προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας για τον μήνα Απρίλιο.
Είμαστε ο μοναδικός πάροχος του προγράμματος της Παχυσαρκίας που πληρώνεται τον μήνα Απρίλιο, ενώ οι υπόλοιποι πάροχοι αναμένεται να εξοφληθούν έως τα μέσα Ιουλίου.
Η Διοίκηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου αποδεικνύει διαχρονικά ότι όσα δεσμεύεται να πετύχει, τα υλοποιεί με συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Παράλληλα, απευθύνουμε για ακόμη μία φορά έκκληση προς....
Οι πληρωμές των φαρμακοποιών δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελούν πεδίο μικροπολιτικής ή συνδικαλιστικής αντιπαράθεσης. Είναι κοινή διεκδίκηση όλων μας και απαιτεί ενότητα και υπευθυνότητα.
Με Εκτίμηση,Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
farmakopoioi