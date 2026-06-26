2026-06-26 12:12:57
Φωτογραφία για ΠΦΣ: Ολοκλήρωση πληρωμής για το πρόγραμμα πρόληψης κατά της παχυσαρκίας

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 2916

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Ολοκλήρωση πληρωμής για το πρόγραμμα πρόληψης κατά της παχυσαρκίας μηνός Απριλίου»

Κατατέθηκαν σήμερα στους λογαριασμούς των φαρμακείων τα ποσά που αφορούν την εξόφληση του προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας για τον μήνα Απρίλιο.

Είμαστε ο μοναδικός πάροχος του προγράμματος της Παχυσαρκίας που πληρώνεται τον μήνα Απρίλιο, ενώ οι υπόλοιποι πάροχοι αναμένεται να εξοφληθούν έως τα μέσα Ιουλίου.

Η Διοίκηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου αποδεικνύει διαχρονικά ότι όσα δεσμεύεται να πετύχει, τα υλοποιεί με συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Παράλληλα, απευθύνουμε για ακόμη μία φορά έκκληση προς....

.... όσους επιλέγουν να παραπληροφορούν και να καλλιεργούν κλίμα φόβου και ανασφάλειας γύρω από το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα των πληρωμών, να σταματήσουν αυτή την πρακτική.

Οι πληρωμές των φαρμακοποιών δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελούν πεδίο μικροπολιτικής ή συνδικαλιστικής αντιπαράθεσης. Είναι κοινή διεκδίκηση όλων μας και απαιτεί ενότητα και υπευθυνότητα.



Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
farmakopoioi
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