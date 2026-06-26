Ταξίδι στο Σύμπαν - Σταθμός δεύτερος: Είμαστε μόνοι;



B. Παυλίδου - Κ. Τάσσης, Ινστιτούτο Αστροφυσική ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης



Το μάθημα αυτό θα είναι ένα ταξίδι στο σύμπαν. Θα είναι ένα ταξίδι για όλους: δεν απαιτείται καμία πρότερη γνώση Φυσικής και οι μαθηματικές έννοιες που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι οικείες σε κάθε ταξιδιώτη που έχει τελειώσει την Α' Γυμνασίου. Θα είναι ένα ταξίδι αναζήτησης: αυτό που θα μας ενδιαφέρει περισσότερο δεν είναι οι ίδιες οι απαντήσεις, αλλά το πώς φτάνουμε σε αυτές τις απαντήσεις. Πώς ξέρουμε ό,τι ξέρουμε για το σύμπαν; Και πώς θα ανακαλύψουμε ό,τι δεν ξέρουμε ακόμη; Οδηγός μας, η μεγάλη ερώτηση: Είμαστε μόνοι στο Σύμπαν; Πόσο πιθανό είναι να υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη; Πώς προσπαθούν οι αστροφυσικοί να απαντήσουν αυτήν την ερώτηση; Τι θα σήμαινε για τον δικό μας, τον ανθρώπινο πολιτισμό, αν η ζωή ήταν πολύ κοινή στο Σύμπαν; Τι θα σήμαινε για τον πολιτισμό μας, αν είμαστε στ’ αλήθεια ολομόναχοι;



Δείτε το μάθημα στην πλατφόρμα του Mathesis.

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