2026-06-26 12:40:44
Φωτογραφία για Ταξίδι στο Σύμπαν - Σταθμός δεύτερος: Είμαστε μόνοι;



Ταξίδι στο Σύμπαν - Σταθμός δεύτερος: Είμαστε μόνοι;

B. Παυλίδου - Κ. Τάσσης, Ινστιτούτο Αστροφυσική ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το μάθημα αυτό θα είναι ένα ταξίδι στο σύμπαν. Θα είναι ένα ταξίδι για όλους: δεν απαιτείται καμία πρότερη γνώση Φυσικής και οι μαθηματικές έννοιες που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι οικείες σε κάθε ταξιδιώτη που έχει τελειώσει την Α' Γυμνασίου. Θα είναι ένα ταξίδι αναζήτησης: αυτό που θα μας ενδιαφέρει περισσότερο δεν είναι οι ίδιες οι απαντήσεις, αλλά το πώς φτάνουμε σε αυτές τις απαντήσεις. Πώς ξέρουμε ό,τι ξέρουμε για το σύμπαν; Και πώς θα ανακαλύψουμε ό,τι δεν ξέρουμε ακόμη; Οδηγός μας, η μεγάλη ερώτηση: Είμαστε μόνοι στο Σύμπαν; Πόσο πιθανό είναι να υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη; Πώς προσπαθούν οι αστροφυσικοί να απαντήσουν αυτήν την ερώτηση; Τι θα σήμαινε για τον δικό μας, τον ανθρώπινο πολιτισμό, αν η ζωή ήταν πολύ κοινή στο Σύμπαν; Τι θα σήμαινε για τον πολιτισμό μας, αν είμαστε στ’ αλήθεια ολομόναχοι;

Δείτε το μάθημα στην πλατφόρμα του Mathesis.


tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΦΣ: Ολοκλήρωση πληρωμής για το πρόγραμμα πρόληψης κατά της παχυσαρκίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠΦΣ: Ολοκλήρωση πληρωμής για το πρόγραμμα πρόληψης κατά της παχυσαρκίας
Neil Turok: Πώς η θεωρητική φυσική έχασε τον δρόμο της και γιατί τα πανεπιστήμια δεν ενθαρρύνουν την πρωτοτυπία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Neil Turok: Πώς η θεωρητική φυσική έχασε τον δρόμο της και γιατί τα πανεπιστήμια δεν ενθαρρύνουν την πρωτοτυπία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τέλος εποχής για το My Radio 104,6 – Ενημερωτικός σταθμός με την υπογραφή του Mega στα σκαριά
Τέλος εποχής για το My Radio 104,6 – Ενημερωτικός σταθμός με την υπογραφή του Mega στα σκαριά
Το νέο σκανδιναβικό ταξίδι με τρένο περνάει μέσα από μερικά από τα πιο όμορφα τοπία της Βόρειας Ευρώπης.
Το νέο σκανδιναβικό ταξίδι με τρένο περνάει μέσα από μερικά από τα πιο όμορφα τοπία της Βόρειας Ευρώπης.
Ο σταθμός του ΟΣΕ θα μεταμορφωθεί σε θερινό σινεμά για πέμπτη φορά!
Ο σταθμός του ΟΣΕ θα μεταμορφωθεί σε θερινό σινεμά για πέμπτη φορά!
Φωτεινότερος ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης μετά τις νέες παρεμβάσεις στον ηλεκτροφωτισμό. Εικόνες και βίντεο.
Φωτεινότερος ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης μετά τις νέες παρεμβάσεις στον ηλεκτροφωτισμό. Εικόνες και βίντεο.
Ρετρό ταξίδι στον χρόνο: Βόλτες με ιστορικά βαγόνια από τους Βουλγαρικούς Σιδηροδρόμους στις 6–7 Ιουνίου.
Ρετρό ταξίδι στον χρόνο: Βόλτες με ιστορικά βαγόνια από τους Βουλγαρικούς Σιδηροδρόμους στις 6–7 Ιουνίου.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ξεκίνησε η συναρμολόγηση της νέας πεζογέφυρας Επταλόφου.
Ξεκίνησε η συναρμολόγηση της νέας πεζογέφυρας Επταλόφου.
Νέα επένδυση του Ομίλου Antenna στην Ιταλία: Πρωτοποριακή υπηρεσία ενημέρωσης σε συνεργασία με τη DAZΝ
Νέα επένδυση του Ομίλου Antenna στην Ιταλία: Πρωτοποριακή υπηρεσία ενημέρωσης σε συνεργασία με τη DAZΝ
ΗΠΑ: Θάνατος άνδρα από ηλεκτροπληξία στην οροφή τρένου στο Φέρφιλντ.
ΗΠΑ: Θάνατος άνδρα από ηλεκτροπληξία στην οροφή τρένου στο Φέρφιλντ.
Στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας σιδηροδρόμου ο Κώτσηρας – Στο επίκεντρο τηλεδιοίκηση και ψηφιακές υποδομές.
Στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας σιδηροδρόμου ο Κώτσηρας – Στο επίκεντρο τηλεδιοίκηση και ψηφιακές υποδομές.
Ο πρόεδρος της ΕΡΤ εξελέγη ομόφωνα μέλος του Executive Board της EBU
Ο πρόεδρος της ΕΡΤ εξελέγη ομόφωνα μέλος του Executive Board της EBU