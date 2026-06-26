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Πριν από μερικές δεκαετίες, η θεωρητική φυσική θεωρούνταν η αιχμή της επιστημονικής καινοτομίας. Σήμερα όμως, σύμφωνα με τον διακεκριμένο θεωρητικό φυσικό Neil Turok, ο κλάδος βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Σε εκδήλωση του London Institute for Mathematical Sciences, ο Turok εξηγεί γιατί πιστεύει ότι η επιστήμη έχει εγκλωβιστεί σε αδιέξοδες θεωρίες και γιατί το ακαδημαϊκό σύστημα δυσκολεύεται να επιβραβεύσει πραγματικά πρωτότυπες ιδέες.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου και πρώην διευθυντής του Perimeter Institute υποστηρίζει ότι η θεωρητική φυσική χρειάζεται μια επιστροφή στην απλότητα και κυρίως σε θεωρίες που μπορούν να ελεγχθούν πειραματικά. Ασκεί έντονη κριτική σε κυρίαρχες προσεγγίσεις, όπως η θεωρία χορδών και ο κοσμικός πληθωρισμός, θεωρώντας ότι έχουν απομακρυνθεί από την επιστημονική αρχή της διαψευσιμότητας.

Αντί αυτών, παρουσιάζει τη δική του πρόταση για ένα απλούστερο κοσμολογικό μοντέλο, το οποίο, όπως υποστηρίζει, παράγει συγκεκριμένες προβλέψεις που μπορούν να ελεγχθούν από τις μελλοντικές παρατηρήσεις. Για τον Turok, η πρόοδος της επιστήμης δεν προέρχεται από ολοένα πιο περίπλοκα μαθηματικά μοντέλα, αλλά από ιδέες που μπορούν να δοκιμαστούν απέναντι στη φύση.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο της συζήτησης αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Turok αναγνωρίζει ότι η AI θα αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η επιστημονική έρευνα, ωστόσο θεωρεί ότι η ανθρώπινη δημιουργικότητα, η διαίσθηση και η ικανότητα διατύπωσης νέων ερωτημάτων παραμένουν αναντικατάστατες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις του για το πανεπιστημιακό περιβάλλον. Υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι νέοι ερευνητές ενθαρρύνονται να ακολουθούν τις κυρίαρχες τάσεις, επειδή η χρηματοδότηση, οι δημοσιεύσεις και η ακαδημαϊκή εξέλιξη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αποδοχή της επιστημονικής κοινότητας. Αυτό, κατά τον ίδιο, δημιουργεί ένα σύστημα που ευνοεί την ασφάλεια αντί της πρωτοτυπίας.

Αξιοποιώντας την εμπειρία του από τη δημιουργία και τη διοίκηση του Perimeter Institute, εξηγεί ότι η πραγματική καινοτομία απαιτεί ελευθερία σκέψης, χρόνο για δημιουργική αναζήτηση και ένα περιβάλλον όπου οι νέες ιδέες δεν απορρίπτονται επειδή αποκλίνουν από το κυρίαρχο επιστημονικό αφήγημα.

Η ομιλία αποτελεί μια ενδιαφέρουσα αφορμή για προβληματισμό, όχι μόνο για το μέλλον της θεωρητικής φυσικής, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται σήμερα η επιστημονική έρευνα. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κανείς με τις απόψεις του Neil Turok, τα ερωτήματα που θέτει για την καινοτομία, την ακαδημαϊκή κουλτούρα και τη σχέση θεωρίας και πειράματος παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα.

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00:00 Introduction and welcome 03:00 The universe is simpler than anyone expected. 05:11 New hope for a grand unified theory? 08:01 Turok explains his model of the universe in three minutes. 10:01 What ideas in theoretical physics need to be retired? 13:06 A falsifiable hypothesis: right-handed neutrinos are dark matter. 21:40 The B-Meson anomaly at the LHC. 22:49 “I’ve worked on several theories which have been proven wrong. And I’m very happy about that.” 23:05 Subrahmanyan Chandrasekhar’s approach to doing physics. 25:14 Lessons from parents and childhood: don’t be afraid of challenging convention. 27:00 Why biology is more interesting-–and harder—than physics. 30:06 Advice to young physicists. 31:11 Why agree to run an institute? 36:27 How the Perimeter Institute began. 38:05 “Universities are organised incredibly badly in terms of encouraging truly original thinking.” 40:08 Building up the Perimeter. 42:46 What universities get wrong about doctoral training. 52:43 “If AI can do it, I’m not interested in it.” 53:24 AI is too dominated by conventional interpretations. 56:06 What sort of person will make the next big breakthrough in theoretical physics? 57:26 Rapid-fire questions: 57:54 What is the most important quality in a great theorist? 58:17 Are we living through a golden age of theoretical physics or a stagnation? 59:56 As a cosmologist, what do you think are the chances of there being intelligent life in the galaxy? 01:01:57 What question should I have asked you but didn’t? 01:03:03 “I introduced Stephen Hawking to Nelson Mandela.” 01:05:27 Audience questions. 01:16:38 Finis.