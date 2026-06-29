tinanantsou.blogspot.gr

Διαβάζω εδώ και μέρες, αλλά και εδώ και χρόνια στα φορουμ των φυσικων, το κακό που γίνεται με τα θέματα Φυσικής στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Το κακό κρατάει από την εποχή που έδωσα εγώ Πανελληνιες αν ειναι δυνατον!!Φέτος, επιτέλους, μπήκαν θέματα φυσικής που μπορεί ένας πραγματικά καλός μαθητής ενός δημόσιου σχολείου της επαρχίας, χωρις φροντιστήριο, να απαντήσει και να διεκδικήσει ισότιμα μια θέση στην Ιατρική Σχολή και στις περιζήτητες σχολες. Επιτέλους!Αυτός, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι ο στόχος των Πανελλαδικών εξετασεων: να ξεχωρίζουν τους καλύτερα προετοιμασμένους μαθητές χωρις φροντιστήρια και ιδιαιτερα και όχι εκείνους που είχαν τη δυνατότητα να περάσουν ατελείωτες ώρες σε πανάκριβα ιδιαίτερα "ειδικών" στις μαθηματικες σπαζοκεφαλιες που δεν μπαινουν ΠΟΥΘΕΝΑ αλλου ή να εκπαιδευτούν σε εξειδικευμένες τεχνικές επίλυσης σπαζοκεφαλιών για διαγωνισμους φυσικής και αριστειας.Αν χρειάζεται μεγαλύτερη διαβάθμιση των βαθμολογιών, η λύση δεν είναι τα ακραία, δυσνόητα θέματα χωρίς ουσιαστικό φυσικό περιεχόμενο. Η λύση είναι περισσότερα, σαφή και επιστημονικά σωστά ερωτήματα, ώστε μέσα στις τρεις ώρες να ξεχωρίζει εκείνος που έχει κατανοήσει πραγματικά τη Φυσική, έχει δουλέψει συστηματικά και μπορεί να αποδώσει με ακρίβεια και ταχύτητα. Γιατί οχι λοιπον τα θεματα να ειναι απλά οπως φέτος αλλα περισσοτερα;Παράλληλα, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει και ο τρόπος συγκρότησης της επιτροπής θεματοδοτών. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας μεγάλος πανελλαδικός κατάλογος, για παράδειγμα 200 έμπειρων εκπαιδευτικών φυσικώνκαι πανεπιστημιακών των Τμημάτων Φυσικής, από τον οποίο τα μέλη θα επιλέγονται με κλήρωση την τελευταία στιγμή. Η συμμετοχή τους στην επιτροπη θα πρέπει να είναι αυστηρά μία και μοναδική για κάθε θεματοδότη, ενώ και οι επικεφαλής να αλλάζουν συνεχώς.Έτσι θα σταματήσουν οριστικά οι συζητήσεις για «μόνιμους» θεματοδότες, οι υποψίες περί «χρυσών» ιδιαίτερων μαθημάτων των θεματοδοτων, οι θεωρίες περί σκοπιμοτήτων στα δύσκολα θέματα και κάθε σκιά που αδικεί ανθρώπους και θεσμούς. Το σημαντικότερο είναι ότι θα προστατευθούν και οι ίδιοι οι θεματοδότες από την αμφισβήτηση και θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη όλων στη διαδικασία.Όσα διαβάζουμε αυτές τις ημέρες είναι πολύ λυπηρά. Είναι προσβλητικά για τους θεματοδότες που το κανουν αμισθι, για τους φυσικούς και για χιλιάδες εκπαιδευτικούς που εδώ και δεκαετίες προετοιμάζουμε με μερακι μαθητές με επιστημονική επάρκεια και επαγγελματική συνείδηση. Ένα σύστημα εξετάσεων δεν πρέπει μόνο να είναι αδιάβλητο, πρέπει και να φαίνεται αδιάβλητο σε ολους και σε καποιους λαικιστες πολιτικους που δεν εχουν καμια σχεση με την εκπαιδευση.Και, τέλος, αν το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι λίγες σχολές, όπως οι Ιατρικές και ορισμένα τμήματα του ΕΜΠ, συγκεντρώνουν πολύ υψηλή ζήτηση, τότε εκεί πρέπει να αναζητηθούν οι λύσεις απο τα ιδια τα τμηματα πιθανον. Δεν είναι δίκαιο να πληρώνουν κάθε χρόνο το τίμημα όλοι οι μαθητές και οι οικογένειές τους με εξετάσεις που απομακρύνουν τη Φυσική από την ουσία της και φυσικά να απομακρυνουν τα παιδια απο τη φυσική. Η Φυσική είναι μια από τις ομορφότερες επιστήμες. Αξίζει να εμπνέει τους νέους, όχι να τους φοβίζει και αξιζει να θελουν τα νεα παιδια να την σπουδασουν.