2026-07-06 19:27:58
Φωτογραφία για ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΝΟΜΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ



 Ακριβώς, πρόκειται για μια πολύ σημαντική ρύθμιση που έρχεται να βάλει τέλος στο λεγόμενο «μπάχαλο» ή «αλαλούμ» με τις οπτικές ίνες στο εσωτερικό των κτιρίων.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (σε συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης) ετοιμάζει μια νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με στόχο τον εξορθολογισμό της κατάστασης.

Τι αλλάζει στην πράξη

 Μία και μοναδική κάθετη καλωδίωση: Επιβάλλεται η τοποθέτηση της υποδομής (της «κάθετης» καλωδίωσης που περνάει από το κλιμακοστάσιο) να γίνεται μόνο μία φορά ανά πολυκατοικία.

 Υποχρεωτικό «μοίρασμα»: Ο πάροχος που εγκατέστησε πρώτος την υποδομή ή το κτίριο που την απέκτησε μέσω του προγράμματος Smart Readiness, θα υποχρεούται να μοιράζεται αυτή την υποδομή με τους ανταγωνιστές του, ώστε ο τελικός καταναλωτής να επιλέγει ελεύθερα εταιρεία χωρίς να γίνονται νέα μερεμέτια.

 Πρόστιμα και κυρώσεις: Αν κάποιος πάροχος αγνοήσει την υφιστάμενη υποδομή και επιχειρήσει να τρυπήσει εκ νέου ή να περάσει δεύτερο δικό του κουτί και καλώδια στους κοινόχρηστους χώρους, θα έρχεται αντιμέτωπος με διοικητικά πρόστιμα.

 Δικλείδα ασφαλείας για καθυστερήσεις: Αν ένας εναλλακτικός πάροχος ζητήσει πρόσβαση στην υφιστάμενη υποδομή και ο ιδιοκτήτης-πάροχος εσκεμμένα δεν απαντήσει ή καθυστερήσει εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών, τότε μόνο θα επιτρέπεται στον νέο πάροχο να προχωρήσει σε δική του εγκατάσταση, ώστε να μην μένει «όμηρος» ο πολίτης.

Γιατί γίνεται αυτή η παρέμβαση;

Το πρόβλημα διογκώθηκε πρόσφατα, κυρίως λόγω του έντονου ανταγωνισμού και της εισόδου νέων «παικτών» με δικά τους αυτόνομα δίκτυα (όπως η ΔΕΗ). Καθώς οι πάροχοι δυσκολεύονταν να συμφωνήσουν μεταξύ τους για τα τέλη χρήσης της κοινής καλωδίωσης (που ήταν περίπου 1,4 ευρώ το μήνα), προτιμούσαν να μπαίνουν στις πολυκατοικίες και να κάνουν νέες, ξεχωριστές τρύπες και κανάλια για τους δικούς τους συνδρομητές.

Αυτό οδήγησε σε έντονες διαμαρτυρίες από διαχειριστές και την ΠΟΜΙΔΑ (Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων), καθώς οι διάδρομοι και τα κλιμακοστάσια πολλών πολυκατοικιών γέμιζαν με πολλαπλά πλαστικά κανάλια, καλώδια και κουτιά, υποβαθμίζοντας την αισθητική και την ασφάλεια των κτιρίων.

Με τη νέα ρύθμιση, η πολιτεία ξεκαθαρίζει: «Αφού δεν τα βρίσκετε μόνοι σας, σας βάζουμε εμείς όρια».



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