Δεν βιάζεται ο ΠΑΟΚ

Είναι σαφές πως άπαντες στον ΠΑΟΚ κινούνται για ελάχιστες μεν αλλά κομβικές προσθήκες δε κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, με την υποσημείωση πως επί του παρόντος η προοπτική ενσωμάτωσηςενός δεξιού οπισθοφύλακα και ενός εξτρέμ αποτελούν αυτές που επί της ουσίας προκρίνονται στην ιεραρχία. Όπως απορρέει από τη Μ. Ασίας δεν πρόκειται να αναλωθούν σε προσθήκες ποδοσφαιριστών απλώς για να απασχολούν την ειδησεογραφία, αλλά θα αρκεστούν στις περιπτώσεις που πραγματικά χρήζουν προσοχής προκειμένου να «κουμπώσουν» στη φιλοσοφία του γκρουπ ενόψει συνέχειας. Κοινώς, τα βλέμματα μετατοπίζονται στην ποιοτική και όχι ποσοτική ενίσχυση δεδομένου πως ο ΠΑΟΚ με στοχευμένες «πινελιές» ποιότητας μπορεί να κάνει τη διαφορά, έχοντας στην παρούσα φάση την πολυτέλεια χρόνου προκειμένου να «τσεκάρει» πιο προσεκτικά τις επόμενες μεταγραφικές του προσθήκες. Πόσω μάλλον τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο που άπαντες οδηγούνται σε βιαστικές κινήσεις σε συνάρτηση με το γεγονός πως βρίσκεται πρώτος τόσο στο πρωτάθλημα της Super League, όσο και στον ευρωπαϊκό του όμιλο εξασφαλίζοντας ένα εισιτήριο στους «16» του UEFA Europa Conference League.

athlitikotetradio