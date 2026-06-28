Ο Ολυμπιακός έκανε μια έξυπνη κίνηση το καλοκαίρι φέρνοντας πίσω στην Ελλάδα τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, με την μορφή του δανεισμού από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο Αλεξανδρόπουλος δεν είναι μια απλή περίπτωση καθώς ο Ολυμπιακός έχει σχέδια για την συνεργασία τους. Στα 22 του χρόνια, ο δυναμικός χαφ μπορείνα γίνει ένας εκ των πρωταγωνιστών στους “ερυθρόλευκους” και μάλιστα για πολλά χρόνια. Μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχει πάρει φανέλα βασικού, ωστόσο πέρασε πέρσι έναν δύσκολο χρόνο με την Σπόρτινγκ, όπου ήταν παροπλισμένος. Παράλληλα και ο ίδιος θέλει άμεσα να δείξει με την ερυθρόλευκη φανέλα και το αρχικό άγχος δεν τον άφησε να αποδώσει τα αναμενόμενα. Ο Ολυμπιακός ωστόσο βλέπει και μελλοντικά για την συγκεκριμένη κίνηση. Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος έχει ένα εξαιρετικό πακέτο και το μέλλον του ανήκει. Οι “ερυθρόλευκοι” έχουν ρήτρα αγοράς που φέρεται να βρίσκεται στα 4 εκατ. ευρώ. Πρόθεση τους παραμένει να πληρώσουν την ρήτρα και να τον κάνουν δικό τους. Δεν αποκλείεται να γίνει κουβέντα με την Σπόρτινγκ για την μείωση της, αλλά θα είναι δύσκολο να το δεχθούν οι Πορτογάλοι. Σε κάθε περίπτωση οι Πειραιώτες έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να κρατήσουν τον Αλεξανδρόπουλο για πολλά χρόνια στην ομάδα και να πάρει κομβικό ρόλο καθώς αναμένονται αλλαγές στα χαφ το καλοκαίρι!

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