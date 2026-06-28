2026-06-28 09:55:35
Φωτογραφία για Άλλη μία υπόσχεση που γίνεται πράξη του Σαββίδη



''Τσουνάμι'' ευχάριστων συναισθημάτων σήκωσε στον κόσμο του ΠΑΟΚ η σημερινή αποκάλυψη του Ιβάν Σαββίδη στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΕ και τους υπεύθυνους των “ασπρόμαυρων” ακαδημιών, για την αγορά 150 στρεμμάτων στην περιοχή της Θέρμης προκειμένου να δημιουργηθεί σε αυτά το πλέον υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο

των Βαλκανίων και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης. Όλο το προηγούμενο διάστημα, ελάχιστα πράγματα εξωτερικεύονταν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ακόμα πιο ελάχιστα από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη, καθώς ο σκοπός ήταν ένας: Να ολοκληρωθεί ομαλά και χωρίς… αστερίσκους η αγορά – και όχι η ενοικίαση – των 150 στρεμμάτων, έκταση που θα ανήκει στον ΠΑΟΚ και όχι στην οικογένεια Σαββίδη. Εν τέλει, όλα πήγαν όπως τα ήθελε ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της “ασπρόμαυρης” ΠΑΕ και… ακόμα καλύτερα, υπό την έννοια πως στις 5 Δεκεμβρίου, στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης της ΠΑΕ, ο Μάκης Γκαγκάτσης είχε τονίσει σχετικά πως “θα υπάρξουν σύντομα ανακοινώσεις, είμαστε σε επικοινωνία και με τον Δήμο θερμής, όχι πριν τις γιορτές, πιστεύω μέσα στο επόμενο δίμηνο θα υπάρξουν εξελίξεις”. Κάπως έτσι, ο… φευγάτος από τον ΠΑΟΚ, τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα, Ιβάν Σαββίδης πραγματοποίησε ένα ακόμα τεράστιο βήμα για την εκπλήρωση του ονείρου που ακούει στο όνομα “νέο αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ“, η σημασία του οποίου τόσο για την “πρώτη” ομάδα όσο και όλες τις ομάδες των ακαδημιών, είναι ανυπολόγιστη. Όπως τόνισε και ο ίδιος σήμερα, μέσα στον Ιανουάριο θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις αλλά και η εκκίνηση των σχεδίων και των απαραίτητων εργασιών.

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