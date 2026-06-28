Το 2024, όμως, το οποίο μόλις μπήκε θα βρει με αρκετές ακόμα αλλαγές το Τριφύλλι. Πέρα από τις μεταγραφές που σκοπεύουν να κάνουν οι «πράσινοι» για να ενισχύσουν το ρόστερ τους ενόψει του δεύτερου και σημαντικότερου μισού της σεζόν, που θα κρίνει και τον τίτλο, έχουν πάρεικαι μια σημαντική απόφαση για τη φιλοσοφία που θα ακολουθήσουν στη στελέχωση του δυναμικού τους και σε αυτό το «παράθυρο», αλλά και το ερχόμενο καλοκαίρι. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει ξεκάθαρη διάθεση για να ενδυναμωθεί το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα, το οποίο η αλήθεια είναι πως δεν είναι τόσο πλούσιο τα τελευταία χρόνια. Ουσιαστικά ο Φώτης Ιωαννίδης είναι μια βασική λύση, ενώ οι Γιάννης Κώτσιρας και Γιώργος Βαγιαννίδης μοιράζονται τη θέση του δεξιού μπακ, με τον Ζέβκα να είναι πλέον και αυτός Έλληνας ουσιαστικά, αγωνιζόμενος και στην Εθνική. Ήδη οι «πράσινοι» έδειξαν τις προθέσεις τους με την απόκτηση του Δημήτρη Λημνιού για τα επόμενα 3,5 χρόνια. Δεν σταματούν εκεί καθώς τα ονόματα των Τάσου Μπακασέτα και Δημήτρη Χατζηδιάκου έχουν επίσης ακουστεί ως πιθανοί στόχοι. Το σίγουρο είναι πως ο Παναθηναϊκός έχει τη διάθεση να «χτυπήσει» στην τρέχουσα, αλλά και στις επόμενες μεταγραφικές περιόδους κάθε διαθέσιμο διεθνή άσο για να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό του.

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