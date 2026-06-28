2026-06-28 09:55:35
Η ''LiveSport'' αναφέρει ότι: ''H τεράστια διαφορά ανάμεσα στον Γιάννη Αλαφούζο και τον Δημήτρη Μελισσανίδη ή τον Βαγγέλη Μαρινάκη είναι ότι οι δύο τελευταίοι είναι τεράστιοι επιχειρηματίες, αλλά και οπαδοί. Ο Αλαφούζος είναι μόνο επιχειρηματίας, γι’ αυτό και δεν τον αποδέχεται ο κόσμος. Γιατί μπλέκει το ποδόσφαιρο
με την πολιτική και τις επιχειρήσεις του. Δεν ασχολείται 24 ώρες την ημέρα με την ομάδα του, όπως ο Μελισσανίδης. Δεν παθιάζεται, δεν πονάει σε ένα άσχημο αποτέλεσμα, όπως κάνουν ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ή ο απλός οπαδός που πληρώνει από το υστέρημά του για να πάει στο γήπεδο… Η διαφορά γίνεται όμως ακόμα πιο μεγάλη αν γίνει σύγκριση ανάμεσα στον Αλαφούζο και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και οι δύο επιχειρηματίες είναι, αλλά ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ έβαλε το μυαλό του κάτω, ψάχτηκε και βρήκε τρόπους να ξανακάνει την ομάδα του τεράστια, γιατί σε αυτό εξελίσσεται η αρμάδα του Αταμάν. Πέτυχε όχι απλά να γεμίζει το ΟΑΚΑ με 18.000 κόσμο, αλλά σε κάθε παιχνίδι να γίνει γιορτή, όπως στο ΝΒΑ, αλλά παράλληλα η ατμόσφαιρα να είναι η πιο “καυτή” που έχει βιώσει κάποιος στα γήπεδα της Ευρωλίγκας. Αυτό που έζησε ο κόσμος του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα ήταν μοναδικό… Ο Γιαννακόπουλος με τον Αταμάν δημιουργούν μία σπουδαία ομάδα. Παράλληλα όμως ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ φρόντισε σε συνεργασία με τους οργανωμένους να μετατρέψουν το ΟΑΚΑ σε “κολαστήριο” πάθους μεν, αλλά γιορτή δε''
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