2026-06-28 09:55:35
Φωτογραφία για Προχωράει η εκκαθάριση του ρόστερ του Ολυμπιακού



Συνέχεια στις αποχωρήσεις από του Ρέντη τις επόμενες ημέρες, καθώς τρεις ακόμα παίκτες του Ολυμπιακού θα αποτελέσουν παρελθόν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη λίστα των ιθυνόντων της ομάδας για αποχώρηση είναι οι Όλα Σολμπάκεν, Νίκολας Φρέιρε και Ιβάν Μπρνιτς.

Ο πρώτος είχε αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού το περασμένο καλοκαίρι από τη Ρόμα και μέχρι στιγμής δεν έχει ικανοποιήσει με τις έως τώρα εμφανίσεις του. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους δυο, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει να αναζητούν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Από του Ρέντη αποχώρησε ήδη ο Γκουστάβο Σκάρπα, ο οποίος επέστρεψε στη Βραζιλία, μετά την πώλησή του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Ατλέτικο Μινέιρο.

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