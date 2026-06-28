2026-06-28 09:55:35
Φωτογραφία για Ένας από τους παίκτες βαρόμετρα του ΠΑΟΚ ο Ντομινίκ Κοτάρσκι.



Ένας από τους παίκτες  βαρόμετρα του ΠΑΟΚ είναι αναμφισβήτητα ο Ντομινίκ Κοτάρσκι. Ο 23χρονος Κροάτης γκολκίπερ έχει πάρει στο… σπίτι του τη φανέλα του βασικού και είναι.. αμετακίνητος κάτω από τα γκολπόστ του Δικεφάλου. Όσον αφορά τη σεζόν που διανύουμε, ο Κοτάρσκι έχει αγωνιστεί σε 27 παιχνίδια, τα 15 στο ελληνικό πρωτάθλημα και τα υπόλοιπα 12 στην Ευρώπη. Σε αυτά τα παιχνίδια ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 11 παιχνίδια, τα 7 στο πρωτάθλημα και τα άλλα 4 στην Ευρώπη. Ο Κοτάρσκι έχει δεχτεί 23 γκολ, εκ των οποίων τα 11 στο ελληνικό πρωτάθλημα και τα άλλα 12 στην Ευρώπη. Το… κοντέρ του Κροάτη συνεχίζει να «γράφει» επί της ουσίας από την προηγούμενη σεζόν με τον ίδιο να την ολοκληρώνει με 41 παιχνίδια στα οποία κατάφερε να κρατήσει 18 φορές ανέπαφη την εστία του, ενώ δέχτηκε 37 γκολ.

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