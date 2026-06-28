2026-06-28 09:55:35
Φωτογραφία για Οι στόχοι του Άλβες για τον Ολυμπιακό



Ο Φραν Ναβάρο φαίνεται πως είναι μόνο η αρχή! Έναν ταλαντούχο φορ έκλεισε και αναμένεται να έρθει στην χώρα μας τις επόμενες ώρες, ο Ολυμπιακός για την επιθετική γραμμή. Και κυρίως είναι μια επιλογή του αθλητικού διευθυντή, Πέδρο Άλβες μετά από διαβούλευση βέβαια με τον κόουτς Καρβαλιάλ. Ωστόσο, ο Άβες

δεν σταματά τις διαπραγματεύσεις και στόχος πλέον, είναι στις επόμενες ημέρες ο Ολυμπιακός να καλύψει δύο βασικά ζητήματα. Ένας στόπερ ή ίσως δύο και ένας χαφ, δείχνουν να είναι η προτεραιότητα για τους «ερυθρόλευκους» στην παρούσα φάση.

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