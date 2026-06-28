Η πρόσληψη του Φατίχ Τερίμ έπεσε σαν… βόμβα στον Παναθηναϊκό. Ο Τούρκος προπονητής είναι δίχως άλλο απ’ τα μεγαλύτερα ονόματα που πέρασαν ποτέ απ’ τους ελληνικούς πάγκους. Το ξαφνικό είχε να κάνει περισσότερο με τη στιγμή, καθώς δε φαινόταν πως οδηγούμαστε σε αντικατάσταση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.Ο 70χρονος όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έδειξε πως διαθέτει πνεύμα νικητή στη συνάντησή του με τον Γιάννη Αλαφούζο. Δεν τον φοβίζει η πίεση του πρωταθλητισμού και οι απαιτήσεις που υπάρχουν απ’ αυτόν. Γι’ αυτό και έρχεται στην Ελλάδα σε μια περίοδο που είναι δεδομένα η πιο «καυτή» για το «τριφύλλι», μέχρι τα playoffs. Είναι προφανές πως η έλευση του Τούρκου αλλάζει άρδην τα μεταγραφικά δεδομένα. Ο Παναθηναϊκός έψαχνε έναν στόπερ και μόνο, αλλά τώρα διαφοροποιείται η κατάσταση. Οι «πράσινοι» είναι διατεθειμένοι να δώσουν… προίκα στον Τερίμ την ικανοποίηση των θέλω του σε επίπεδο ενίσχυσης. Οπότε φαντάζει σίγουρο πως θα υπάρξουν εκπλήξεις. Τόσο αναφορικά με το πόσες κινήσεις θα γίνουν, αλλά πιθανότατα αναφορικά και με το ποιες θα είναι αυτές. Ο στόπερ δεδομένα θα αποκτηθεί όπως ήταν το αρχικό πλάνο, όμως η ενίσχυση δε θα μείνει εκεί. Απλά επειδή ο Ιανουάριος ουσιαστικά έφτασε, οι πάντες πρέπει να «τρέξουν». Οι εισηγήσεις και τα θέλω του Τερίμ, θα παίξουν τον καθοριστικό ρόλο στις κινήσεις ενίσχυσης. Οπότε ίσως να γίνουν προσθήκες σε θέσεις που αυτή τη στιγμή μοιάζουν «γεμάτες». Πέρα απ’ τα μεταγραφικά, ο 70χρονος τεχνικός αμέσως έχει να ανταπεξέλθει σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη αγωνιστικά. Είναι κι ένας απ’ τους λόγους που επιλέχτηκε να γίνει τώρα η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Θεωρώντας οι «πράσινοι» πως έτσι θα αποκτήσει η ομάδα την ώθηση που συνήθως δίνεται με έναν νέο προπονητή. Η οποία χρειάζεται στο μήνα που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Από τις 3 Ιανουαρίου μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου, οι «πράσινοι» έχουν να παίξουν εντός με Παναιτωλικό και ΠΑΣ Γιάννινα κι ακολουθεί… Γολγοθάς που θα κρίνει πολλά στις δύο εγχώριες διοργανώσεις που κυνηγά ο Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός εντός έδρας για το Κύπελλο, ΑΕΚ εκτός έδρας για το πρωτάθλημα, Ολυμπιακός εκτός για Κύπελλο, Αστέρας Τρίπολης εντός πρωτάθλημα, ΠΑΟΚ εκτός πρωτάθλημα, Ολυμπιακός εντός πρωτάθλημα. Σερί αναμετρήσεων ικανό να κάνει εύκολη τη ζωή των «πράσινων», ή ακόμη και να «σκοτώσει» τις φιλοδοξίες τους για τη φετινή σεζόν.

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