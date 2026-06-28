2026-06-28 09:55:35
Φωτογραφία για Πώς το έχασε αυτό;



Μυθική χαμένη ευκαιρία στο αιγυπτιακό Super Cup. Λίγο πριν φύγει το 2023, μας ήρθε μία πολύ δυνατή υποψηφιότητα για τη χαμένη ευκαιρία της χρονιάς! Βλέπετε, στον μικρό τελικό του αιγυπτιακού Super Cup, η Πίραμιντς αντιμετώπισε

την Κεράμικα Κλεοπάτρα, με τον Αχμέντ Ραγιάν (παίκτη της δεύτερης) να βγαίνει μόνος του απέναντι στην κενή εστία μετά από ασυνεννοησία των αντίπαλων αμυντικών αλλά να καταφέρνει να στείλει την μπάλα στο δεξί δοκάρι

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