Ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει την προσοχή του στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Ο Φατίχ Τερίμ θεωρεί πως η συγκεκριμένη κίνηση θα πρέπει να γίνει άμεσα, προκειμένου να έχει μια ακόμα διαθέσιμη επιλογή στα χέρια του, εν όψει της συνέχειας της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Ο Τούρκος προπονητής τσεκάρει παράλληλα και το ρόστερ της ομάδας,έτσι ώστε να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη και να κάνει τις επόμενες ημέρες τις εισηγήσεις του, σχετικά με τους παίκτες που θα πρέπει να αποκτηθούν, αλλά και αυτούς που θα κληθούν να αποχωρήσουν από το «τριφύλλι». Ο νέος προπονητής των «πράσινων» θα ήθελε παίκτες, με τους οποίους θα μπορούσε να εφαρμόσει καλύτερα την τακτική του στον αγωνιστικό χώρο.

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