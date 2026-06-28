Ο Κάιλ Γκάι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο 26χρονος σούτινγκ γκαρντ έχει τεθεί ξεκάθαρα εκτός ροτέισον τον τελευταίο καιρό, καθώς έμεινε εκτός 7άδας ξένων στην Basket League, αλλά και 12άδας στην Euroleague.Ο Αμερικανός άσος είχε βάλει την υπογραφή του σε ένα 2ετές συμβόλαιο το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο με τις τελευταίες προσθήκες που έγιναν στην περιφέρεια και ειδικά με αυτή του Κέντρικ Ναν, έπεσε πολύ στην ιεραρχία του Εργκίν Αταμάν. Έτσι, εκτιμάται πως οδεύει στην έξοδο, όχι με δανεισμό, αλλά με αποδέσμευση. Η τελευταία του συμμετοχή είχε έρθει στις 5 Δεκεμβρίου και την ήττα από την Αναντολού Εφές, όπου έπαιξε μόλις για 1 λεπτό και 56 δευτερόλεπτα. Στα οκτώ παιχνίδια της Euroleague που αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Γκάι είχε μέσο όρο 4 πόντους (71,4% στα δίποντα, 31,6% στα τρίποντα, 80% στις βολές), 0,9 ριμπάουντ, 0,8 ασίστ και 1 λάθος. Με την αποδέσμευσή του, ο Κάιλ Γκάι διατηρεί το δικαίωμα να πάει σε άλλη ομάδα της Euroleague, αλλά θεωρείται πιο πιθανό πως θα επιστρέψει στην Ισπανία, με τις Τενερίφη και Μπανταλόνα να χρίζονται φαβορί για την απόκτησή του.

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