2026-06-29 12:57:23
Φωτογραφία για Hellenic Train: Προσωρινές τροποποιήσεις δρομολογίων από σήμερα στον Προαστιακό Πάτρας λόγω εργασιών υποδομής.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο που υλοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), αναστέλλεται, από σήμερα 29 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου 2026, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα - Καμίνια - Πάτρα του Προαστιακού Πάτρας.Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, κατά το παραπάνω διάστημα θα δρομολογηθούν sidirodromikanea
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Επίσημη διήμερη επίσκεψη του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα στο Βερολίνο - Εγκαινίασε τη σιδηροδρομική σύνδεση Πράγας – Βερολίνου - Κοπεγχάγης.
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