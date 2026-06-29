2026-06-29 12:57:23

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο που υλοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), αναστέλλεται, από σήμερα 29 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου 2026, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πάτρα - Καμίνια - Πάτρα του Προαστιακού Πάτρας.Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, κατά το παραπάνω διάστημα θα δρομολογηθούν sidirodromikanea

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